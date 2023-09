“No todo se trata de plata”: Steffi Méndez se cansó de ser influencer y se fue a Suecia

La actriz chilena Stephanie “Steffi” Méndez, quien se destacó en la televisión chilena durante varios años, decidió alejarse del mundo mediático. Y por ello, regresó a su país natal, Suecia, donde pasó su infancia. La hija de Leopoldo “DJ” Méndez compartió detalles de su nueva vida en el país nórdico y explicó las razones detrás de su decisión de dejar Chile y la fama que había alcanzado.

Steffi Méndez ganó reconocimiento en Chile como actriz y figura televisiva, trabajando durante cuatro años en el área dramática de Mega. Aunque valoró la oportunidad que le brindó esta experiencia para desarrollar su carrera actoral, sintió que el ritmo de trabajo no le permitía centrarse en su objetivo de perfeccionarse como actriz.

“Cuando salí, tomé una decisión por mí, porque de verdad quería enfocarme en mi carrera. A veces, las actrices no siempre tienen proyecto al hilo que las mantienen activas“, comentó la joven actriz a Página 7.

Uno de los motivos que la llevó a alejarse de la fama mediática en Chile fue la percepción errónea que algunos tenían de ella como influencer o modelo. “A veces me afligía vivir esta vida tipo ‘influencer’, ser tildada de eso o de modelo… porque yo modelaje jamás en mi vida. Eso igual confundió mi realidad y me hizo pensar ‘qué es lo que realmente quiero’, y por eso tomé la decisión de irme”, afirmó.

Se cansó de ser influencer

Si bien la actriz acumuló más de un millón de seguidores en Instagram, decidió no utilizar su plataforma para colaboraciones con marcas a menos que realmente representaran sus intereses y gustos. “A mí me aburrió esa cuestión de ser influencer, de verdad. Siento que hay una responsabilidad muy grande. Puede ser súper entretenido, pero mientras uno haga las cosas de forma seria“, sostuvo.

Luego, agregó: “No todo se trata de plata. Y yo creo que por culpa de ser tan viciosa del dinero, también tomé muy malas decisiones. Entonces, hay que mantener la cabeza fría cuando uno quiere hacer este papel. Yo me aburrí. Uno no vive de eso… Quizás sobrevives, pero no vives de eso“.

Cuidar su privacidad y su exposición en las redes sociales, son unos de los objetivos de Steffi Méndez en su estadía en Suecia. Algo que ya conocía desde pequeña debido a su participación en programas de telerrealidad y a ser hija del reconocido DJ Méndez.

“A mí me da risa porque la gente no entiende que, por ejemplo, Los Méndez ya pasaron hace 12 años. Igual sigue habiendo comentarios y críticas, pero a pesar de todo, hoy yo me siento súper tranquila“, dijo.

Su nueva vida en Estocolmo

Actualmente, Steffi vive una vida tranquila en Estocolmo, Suecia, junto a su familia y su pareja, el artista sueco Dante Lindhe. Ha explorado oportunidades de actuación en Suecia, tomando cursos y asistiendo a castings. Y previamente, incluso trabajo como vendedora en una tienda. “Lo hice porque en Chile hacía tanto, que para mí fue raro no hacer nada“, señaló.

Aunque Steffi está agradecida por su tiempo en Chile y sigue viajando para colaboraciones de influencer, su enfoque principal es su carrera actoral. “He hecho castings. También he tenido mis reuniones. Lo que he hecho estos años es, más que nada, trabajar mi oportunidad acá en Suecia. Que yo sé que me la van a dar“, aseguró.

“Lo único que sé es que estoy desarrollando mi carrera de actriz. Y lo que me dure esta pasión, porque imagínate, me aburro y me sale un proyecto, no sé… Abro mi empresa. O quizás quiero ser mamá después de los 30“, adicionó y cerró.