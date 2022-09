“Espero que no se lo haga a otra mujer”: Steffi Méndez relató violenta agresión de expareja en estelar de CHV

No fue una situación fácil de narrar. Steffi Méndez es una de las invitadas a Podemos Hablar este viernes en CHV, y allí destapó un serio episodio de violencia.

Uno donde una de sus exparejas la agredió en una fiesta y que generó que la influencer lo sacara a la luz en el estelar.

Todo ocurrió cuando comenzó contando que “nunca he dejado que alguien me ponga un dedo encima, mi papá lo supo ayer, estoy como tiritando”.

Una confesión que impactó al resto de los invitados y que, según aclaró, “fue un escenario violento, no es que haya sido una relación violenta”.

El relato de Steffi Méndez

Así, la hija de DJ Méndez indicó que todo pasó en un Año Nuevo. “Fuimos a una fiesta masiva, en Viña. Esta persona no sé si tenía problemas con el alcohol, porque cambiaba de personalidad cuando empezaba a tomar”.

Y agregó que “hubo un momento que fui al baño y me demoré mucho. Vuelvo, nunca me voy a olvidar de su mirada, era otra mirada, y me dice ‘¿dónde andabai?’. Yo no alcanzo a decir nada y él, con toda su fuerza, me empuja, me caigo y me golpeo la cabeza en el piso. Había mucha gente mirándome”.

Luego, confesó que “vi oscuro, me paré, y quería pegarle. Un amigo me toma de la cintura y me saca del lugar. Nunca había vivido un escenario tan violento, hasta hoy me da vergüenza contarlo”.

Steffi Méndez manifestó que “esto no lo cuento para dejarlo mal, pero espero realmente que no se lo haga a otra mujer. Fue horrible”, dejando a todos los invitados del estelar sorprendidos.