En la cara de los “guarenes”: Raimundo sorprendió con inesperada salvación y desató la fiesta del team Lulo

Ha sido la intención desde el día uno, y no lo han conseguido. La pieza de los “guarenes”, compuesta por Jorge, Alessia, Skarleth y otros, ya no encuentran plan para deshacerse de Pincoya, y siguen demostrando una y otra vez no entender nada del juego.

Esta semana volvieron a nominar a Jennifer para que se vaya de la casa, junto a Coni, su mejor amiga. El problema es que Raimundo, al ser líder la semana, tenía la misión de salvar a alguien.

El último participante en ingresar a la casa se ha ganado el cariño del público al hacer amistad con las Lulos, algo que le ha traído problemas con el resto de la casa. Una mala onda que no le interesa y que este jueves dejó más que claro.

Esto al momento de tener que sacar de la placa de eliminación a un participante. Un momento donde, inesperadamente, el galán de la casa estudio optó por salvar a una controvertida compañera.

Raimundo y la noche de fiesta de las Lulos

Así, el joven comenzó con un emotivo discurso, con frases como “desde el primer día me recibió súper bien”, “me ha contado su vida como yo le he contado la mía, es una buena persona”, “por dentro esa buena persona nunca se va a ir” o “nunca me ha faltado una sonrisa, incluso alegra mucho mis días”.

Y, cuando todos esperaban que Rai salvara a Coni, con quien se le ha visto siempre en un coqueteo intenso, dejó a todos helados salvando definitivamente a Jennifer, instancia en la que Jorge, Alessia, Skarleth y Mónica no tuvieron donde meterse.

De esta manera, en la placa de cara al domingo de expulsión continúan Skarleth (que no podía ser salvada por la fulminante), Alessia, Jorge, Hans y Coni.

Una instancia que tendrá que definir, una vez más, el público de Gran Hermano, dejando claro si quiere a los “guarenes” o a las Lulos dentro de la casa una semana más.