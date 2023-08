“Demasiado clasista”: Daniel Fuenzalida explica por qué se lleva mal con Mauricio Israel

El pasado jueves 24 de agosto se emitió un nuevo episodio de El Purgatorio. Y en esta ocasión, los protagonistas del estelar de Canal 13, fueron Daniel Fuenzalida y Yamila Reyna. Durante el programa, el conductor de “Me Late” se refirió a su mala relación con Mauricio Israel, la que se arrastra desde hace décadas.

El tema fue puesto, cuando Ignacio Gutiérrez le preguntó al ex Huevo por la vez que dijo que “Mauricio Israel no debería estar en pantalla“. A lo que Fuenzalida respondió: “Siempre he pensado en las segundas oportunidades, siempre a mí me las han dado. Pero Mauricio Israel no tiene un control sobre la impulsividad. Eso lo ha llevado a cometer muchos errores en su vida”.

“Es impulsivo al dar opiniones. Es impulsivo en su vida. Él hará con su vida lo que quiera, pero al estar frente a un panel tiene que tener un poco más de responsabilidad (…) Tiene que ver con la irresponsabilidad que él hace al aire“, añadió después.

Tras ello, Fuenzalida se refirió al momento en el que Mauricio Israel reveló que Solabarrieta estaba en rehabilitación, antes de que su familia lo hiciera público. “Es un tema que a mí me parece delicado. Y si la persona o su familia no ha decidido contarlo, y lo quiere mantener en reserva, no tiene que Mauricio venir a decir una cosa así“, afirmó.

“Por lo tanto, ahí es cuando yo digo ‘Mauricio Israel, por esta irresponsabilidad, no tiene control de impulsos, no debería estar hoy día en la televisión’“, complementó.

“Siempre me miró en menos”

Más adelante, el conductor de Me Late señaló que “Mauricio tiene contactos. Esto se arrastra desde el año 97, 98, éramos compañeros en Chilevisión. Mauricio se mueve con esta televisión de los 90. Esta televisión en la que se amenaza, en la que se usa las redes de contacto para poder bajar a otra persona, para poder despedir”.

Para luego, Fuenzalida asegurar sobre el conductor de Círculo Central que “en aquellos años lo consideraba demasiado clasista (…) Me hizo mucho daño. Él tenía programas deportivos en el canal, yo hacía Extra Jóvenes… Siempre me miró en menos, me dijo ‘este gallo rasca’, como ‘este gallo no sirve’. Él viene de una televisión muy clasista”.

Asimismo, reveló que Mauricio Israel lo amenazó. “El año pasado estábamos en el Me Late e hicimos una ‘Verdadera historia’ de Mauricio. Y Luchito Sandoval, que hace la historia, conversaba con él vía WhatsApp. Entonces, en comerciales, porque estábamos en vivo, Luchito le habla a Mauricio Israel“, recordó.

“Y le dice (Mauricio Israel a Luis Sandoval): ‘Dile al hueón si conoce a tal persona’. No quiero nombrar a tal persona porque es el dueño del canal (…) Creo que Mauricio movió al interior del canal sus redes de contacto o empezó a hacer una imagen mía que no merezco dentro del canal“, adicionó y cerró.