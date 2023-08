“No puedo sacármelo de la cabeza”: ex “Calle 7” quiere volver enamorar a Alexis Sánchez

Fue hace una década, en el 2013, que Alexis Sánchez y Tamara Primus le pusieron fin a su relación. Una que tuvo su inicio en el año 2009, cuando el futbolista chileno tenía 20 años y la uruguaya 21. Y, 10 años después del quiebre de su romance, la ex Calle 7 quiere volver a enamorar al delantero de La Roja.

“Primera vez que hago algo tan jugado por amor. Pero la verdad es que yo no busco con esto promocionar algo artístico. Ni presencia, ni nada, porque realmente tengo mi vida armada fuera de la industria de los medios. Solo que esto lo hago de corazón porque es la forma de que él me pueda volver a ver“, dijo Tamara Primus en entrevista con La Hora.

Luego, agregó: “Creo que no soy la única que está enamorada de él, todo Chile lo ama, no debo ser la única candidata (…) Pero tengo los mejores recuerdos de él, y ahora ha pasado el tiempo y con mucha más madurez me he llegado a dar cuenta de que es una persona muy especial para mí. Quiero volver a tener a contacto con él“.

“En nuestra historia siempre fue él quien dio el primer paso, pero ahora lo quiero hacer yo. En mi vida fue como un príncipe porque yo me fui muy chica a Argentina, después de un caos en Chile, y él me fue a buscar. Me dio mucho de su apoyo. A pesar de que le decían ‘el niño’, siempre fue un hombre con las cosas bien claras y ha sido clave en mi historia. Especialmente en las decisiones que tomé, y creo que nunca tuve la oportunidad de decirle”, añadió.

“Es el amor más importante de mi vida”

Más adelante, la uruguaya conocida por su participación en Calle 7, luego insistió con que “hace un año que yo no puedo sacármelo de la cabeza, siento que nada va a estar a la altura. Y no logro rehacer mi vida. Entonces necesito hacer esto, jugármela de esta manera y saber si está interesado en volver a conocernos“.

Tras ello, la ex Calle 7 respondió de manera afirmativa cuando se le consultó si consideraba que el delantero chileno es el amor de su vida. “De eso estoy segura, más allá de que no vuelva. Es el amor más importante de mi vida. Estoy completamente enamorada de él“, sostuvo.

Finalmente, Tamara Primus le envió un mensaje a Alexis Sánchez: “Si esta es la última vez que sabes de mí, deseo de corazón que no sea así, quiero que vuelvas aparecer. Deseo que encuentres el amor, y ojalá conmigo, que continuemos la historia pero ahora como adultos. Pero si no quieres verme, quiero que seas feliz. Me volví a enamorar en cuanto te vi hablando del lugar maravilloso que formaste en Chile“.