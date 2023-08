“A mí me cae bien”: Julián Elfenbein le baja el perfil a controversia con Anita Alvarado

Fue a través de una conversación con Pamela Díaz, en su programa Sin Editar, que Anita Alvarado se refirió en duros términos en contra de Julian Elfenbein. La ex “Geisha chilena” expuso que el conductor de CHV le cae mal y que previamente recibió una mala broma por parte de él. Una controversia, ante la que el conductor de Pasapalabra le puso paños fríos.

“El que me cae como el hoyo es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes (…) Un día estábamos en comerciales, fui al concurso (Pasapalabra) para ver si uno es un poco inteligente. Pero conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente”, contó Anita Alvarado.

Y tras ello, aseguró que durante la pausa de Pasapalabra, el animador de Chilevisión le dijo: “Vo’ hablai’ puras hueás“. Luego, la empresaria señaló que “no lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no, no’ (…) A mí no se me hace el gracioso“.

La respuesta de Julián Elfenbein a la ex “Geisha chilena”

Sin embargo, esto que contó Anita Alvarado, fue negado y desestimado por Julián Elfenbein. “Jamás podría decirle a una invitada en mi programa algo así. Es absurdo, no recuerdo jamás eso. Y si era así, una broma, no lo recuerdo. Pero jamás podría decir eso a un invitado”, afirmó en Me Late Estelar, a través de un mensaje a Luis Sandoval.

“Fueron más de 1.200 capítulos en 6 años sin parar de Pasapalabra. No recuerdo, insisto, en eso, en todo caso. Además, Pasapalabra, tú sabes, no hay comerciales, ¡plop! Es grabado, lo sabes que no hay comerciales”, añadió.

Finalmente, bajándole el perfil a la polémica con Anita Alvarado, Julian Elfenbein expresó: “A mí me cae bien Anita, muy bien. No voy a entrar en una polémica innecesaria con ella, porque no la hay“.