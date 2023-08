“Para mí el límite está muy claro”: Diana Bolocco respalda a JC Rodríguez ante críticas de Kel Calderón

“Chao a Twitter, que les vaya bien. Seguimos“, fue lo que escribió Julio César Rodríguez antes de desencadenar las críticas de los internautas y de seguidoras famosas de Gran Hermano Chile, como Kel Calderón. Debido a que, precisamente, esta última fue la que cuestionó con más fuerza al conductor de Chilevisión, lo que incluso motivó que él le respondiera públicamente.

“¿Por qué JC se burla de la gente que sigue el programa por Twitter? Aquí sí que no entendí. ¿Por qué el animador se ríe del público? ¿Me explican? (…) Quedé plop con cómo se burla JC de la gente que comenta el reality por Twitter… Al menos yo no había visto eso antes… ¿Para qué seguirlo viendo, cabros?“, expresó la hija de Raquel Argandoña.

Ante lo que JC Rodríguez, salió a contestarle a través de Instagram. “El otro día dije ‘Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos’ y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente. Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones“, sostuvo.

“Te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones (…) Solo algo, Kel, me preocupa: Tu llamado a no ver más el programa, a la cancelación del otro. Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido“, añadió.

El respaldo de Diana Bolocco a JC

Y esta respuesta de Julio César Rodríguez hacia Kel Calderón, fue respaldada por su compañera de conducción de Gran Hermano Chile. Y es que, en la misma publicación del animador de Contigo en la mañana en Instagram, Diana Bolocco salió a manifestar su apoyo a JC.

“Tienes tanta razón con lo de la cancelación. Una cosa es no estar de acuerdo con alguien o algo, tener espacio para criticar (ojalá constructivamente), discutir, o directamente no consumir algo. Pero muy distinto es cancelar o mandar odio. Yo tampoco lo haría Julio. Para mí el límite está muy claro“, comentó Diana Bolocco.