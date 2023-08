"Te quería aclarar...": Julio César emplazó a Kel Calderón por cuestionamientos a Gran Hermano

Julio César Rodríguez ha sido duramente criticado durante los últimos días, por su tono al animar Gran Hermano.

Resulta que el conductor fue cuestionado por su trato hacia la audiencia del reality, que por varios días ha criticado a sus rostros y a la producción.

Esto porque, el sentir de la gente, es que el programa no se hace cargo de ciertas situaciones que, por el formato, sí se deberían tomar en cuenta, como el maltrato físico de Lucas a Bigote, o la violenta pelea de este mismo concursante contra Pincoya, que terminó con él agrediéndola con un desodorante.

Y, como varios televidentes siente que en el canal no se hacen cargo, ni sanciona por este tipo de cosas, los dardos apuntaron a los animadores, sobre todo al del matinal, que también fue cuestionado por Kel Calderón.

Kel y sus dichos

La influencer manifestó a través de su Twitter, donde varios días ha seguido fielmente las transmisiones de Gran Hermano, su parecer respecto a algunas cosas.

Sobre todo al trato de JC al público luego de que, tras las críticas, le mandara un sarcástico saludo a la red social. “Chao a Twitter, que les vaya bien. Seguimos”, indicó.

“¿Por qué JC se burla de la gente que sigue el programa por twitter? Aquí sí que no entendí. ¿Por qué el animador se ríe del público? ¿Me explican?”, expresó la hija de Raquel Argandoña.

Y agregó que “quedé plop con cómo se burla JC de la gente que comenta el reality por twitter… Al menos yo no había visto eso antes… ¿Para qué seguirlo viendo, cabros?”.

La respuesta de Julio César

Así, la tarde del jueves, el animador decidió responder a la funa. Y lo hizo emplazando directamente a Kel desde Instagram.

“Estimada @k3lcalderon te doy una respuesta pública, pese a que tengo tu número móvil, debido a que tus comentarios han sido públicos y muy replicados por los medios que no paran de llamarme. Te hablo por mi cuenta de IG porque no tengo y nunca he tenido Twitter”, comenzó.

Y añadió que “el otro día dije ‘Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos’ y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente. Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones”.

Luego, sostuvo que “te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones” y le hizo ver un tanto molesto que “solo algo, Kel, me preocupa: Tu llamado a no ver más el programa, a la cancelación del otro. Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido”.

Sin embargo, la publicación se ganó nuevas críticas. Esto porque muchos comentaron, por ejemplo, “Julio César debería entender que no solo Kel vio que reía del público que le paga el sueldo. Todos sentimos su menosprecio en ese capítulo”.

Hago un llamado para defender a Kel Calderon en la publicación de Julio César, después de todo ella DIJO LO QUE TODOS QUERÍAMOS DECIR 🚬 #TheLulosShow — Presidenta de Chiloé (@presidentalulo) August 17, 2023

El ego de JC está demasiado inflado y no acepta ni una crítica.

Si actuará según los valores q pregona en la mañana no tendría ningún problema, pero parece q la violencia solo se puede condenar hasta la 1 de la tarde, después la avalamos

No es Kel, eres tú JC#TheLulosShow — Franka ka ka (@frankamiente) August 17, 2023

Julio César debería entender que no solo Kel vio que reía del público que le paga el sueldo. Todos sentimos su menosprecio en ese capítulo, que lastima que tenga que responder se esa manera y hacerse el weon #TheLulosShow — Flaca 🌳♻️ (@laflacatuitera) August 17, 2023

#TheLulosShow en el IG de Julio César la mayoría de los que lo defienden son hombres y los qlios tratando pésimo a la Kel … esa wea quería el JC weon … después le baja la perfil a la agresiones — Nat (@nathy_di) August 17, 2023

De esta forma, Julio César salió a defenderse de los cuestionamientos de Kel Calderón a Gran Hermano. ¿Le responderá la influencer ahora?