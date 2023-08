“Nunca me fue infiel”: Pamela Díaz desmiente a Nacho Gutiérrez y aclara por qué terminó con Cretton

Fue hace más de un mes que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton dieron a conocer públicamente que le habían puesto fin a su relación. Y aunque se habló que hubo una infidelidad por parte del conductor de CHV, a raíz de un romántico video suyo con otra mujer, esto fue desmentido por ambos. Lo que volvió a hacer la Fiera en El Purgatorio, ante un amigo suyo.

“Creo que hay intenciones, que por decirlo menos, dudosas, de algunas personas, en transformar esto casi como un linchamiento público. Una funa, en esta sociedad de la cancelación que vivimos hoy en día”, sostuvo Jean Philippe Cretton en un live ante las acusaciones sobre que le había sido infiel a Pamela Díaz.

Luego, agregó: “Cometí el error de haberme expuesto públicamente y con esto hice daño a la Pame, y no lo merecía. Esto después de haber terminado la relación. Si fue muy pronto o no, se las doy todas, absolutamente cuestionable (…) Ese fue mi error, darle un beso a una persona en un espacio público. Solo eso. Todo lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente”.

Y en este live de Cretton, la misma Pamela Díaz salió a defenderlo. “¡Basta con el ciberacoso! Que la gente deje de mentir. Todo lo que dices es verdad. Fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacán. Fuiste mi mejor panorama. Siempre vas a contar conmigo. Sigue siendo tú, ‘Jeanfeliiiiiiz’. Un beso”, comentó.

El reproche de la Fiera a Nacho Gutiérrez

Tiempo después, en El Purgatorio, fue Nacho Gutiérrez, un conocido amigo de Pamela Díaz, quien afirmó que Jean Philippe Cretton le había sido infiel a la Fiera. Algo que provocó el enojo de esta última, quien rápidamente le reprochó al conductor de Canal 13 en su propio programa.

“Primero, como me gusta decir siempre la verdad, quiero decir que encuentro súper feo tu comentario (…) Con el que partiste antes de hacer este comercial, de decir que a ‘Pamela Díaz le fueron infiel’. Nunca me han sido infiel con Jean Philippe Cretton. Nunca me fue infiel“, declaró Pamela Díaz.