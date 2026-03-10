Barrios se suma a Jarry y cae en primera ronda del Challenger de Cap Cana: Garin es la última esperanza nacional
El chillanejo cayó sin mayores apelaciones ante el belga Raphael Collignon (77°).
Siguen las malas noticias para el tenis chileno desde República Dominicana, ya que a la caída de Nicolás Jarry (154°) en la primera ronda del Challenger 175 de Punta Cana, ahora se sumó Tomás Barrios (115°).
El chillanejo cayó de manera contundente ante el belga Raphael Collignon (77°), en dos parciales de 7-6 y 6-3.
En el primer set, el tenista nacional cedió de entrada uno de sus servicios, pero supo reponerse y llevar la definición al tie break, donde el europeo sacó clara ventaja y se impuso por 7-4.
Revisa también:
En la segunda manga, las cosas buenas que había mostrado Barrios se vinieron abajo y, tras sufrir dos quiebres consecutivos, poco pudo hacer para remontar y terminó cayendo por 6-3.
Con la eliminación de “Tomi”, el único representante chileno aún con vida en República Dominicana es Cristian Garin (90°), quien debutará este miércoles ante el checo Dalibor Svrcina (109°).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.