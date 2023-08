“El tema del rumor…”: Cathy Barriga aclara rumores sobre su supuesta separación

Todo partió cuando Cathy Barriga y Anita Alvarado coincidieron en El Purgatorio, donde discutieron fuertemente. Tras ello, en Me Late Prime, la exalcaldesa de Maipú acusó que en dicha instancia, la ex “Geisha chilena” afirmó que la iba a hacer llorar. Algo que desmintió esta última en un live, donde además advirtió a la ex Mekano al decirle que ahora sí la iba a hacer botar lágrimas.

“Las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido y si es así, qué triste. Espero que no porque él te ayudó y tú a él. Hicieron una buena dupla… Son de la misma calaña“, fue parte de lo que dijo Anita Alvarado en otro live, donde atacó con dureza a la exalcaldesa de Maipú.

Y sobre este video, Cathy Barriga fue consultada en una nueva edición de Me Late Prime, donde Sergio Rojas le preguntó por las referencias que hizo la ex “Geisha chilena” hacia el marido de la ex Mekano, el diputado Joaquín Lavín. “Tendrías que preguntarle a él… Porque la verdad…“, respondió.

La supuesta separación

Posteriormente, Sergio Rojas insistió con su pregunta a la exalcaldesa de Maipú. “Acá se hace alusión directa a tu marido. Que en alguna oportunidad, incluso me acuerdo de que ha llamado a programa de televisión para defenderte. Entonces, Anita Alvarado dice, primero, ‘que vaya a trabajar’, lo trata de flojo. Y segundo, que existiría un quiebre matrimonial entre ustedes. Mi pregunta es, ¿cuál es la reacción de tu marido Joaquín, qué hace, qué dice?“, le consultó.

“No voy a responder a lo que la señora Alvarado dijo. Ya dije, no voy a responder nada de lo que ella dijo. No quiero seguir con la polémica. Pero el tema del rumor de separación nace de otro lado (…) Yo no he tenido ninguna alteración en mi estado civil (…) Estoy casada (…) Voy a cumplir 15 años de matrimonio“, respondió Cathy Barriga y dio por cerrado el tema.