Una verdadera Lulotón: juntan más de 1.100.000 pesos para eliminar a Trinidad de Gran Hermano

Todo partió cuando se dio a conocer la nueva placa de eliminación de Gran Hermano Chile. En esta ocasión, las candidatas para irse del reality de Chilevisión son Trinidad Cerda, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Constanza “Coni” Capelli. Y en Twitter, ya se dio inicio a una campaña para reunir dinero con el fin de eliminar a Trini.

“Lulotón. Misión: eliminar a Trinidad. Cómo lo haremos: haremos una colecta de dinero desde los 100 pesitos. Y esta vez, ya que queremos récord, no pondremos límites de depósitos. Abajo pueden encontrar las cuentas para donar“, fue el anuncio de la usuaria Ayline, con el que se dio comienzo a esta campaña.

Una colecta que fue un éxito. Debido, a que, hasta la fecha, se han reunido más de 1.100.000 pesos. “Cómputo final Lulotón de ayer. Se reunió el total de $1.116.034 en 2-3 horas juntando las tres cuentas de Javiolenta (@championbags), Ayline (@contigokeniaa) y Anaís a (@saborcitofresa) para votar TRINIDAD al 3331. Un total de 3.188 votos“, contó la usuaria Jean.

Y este cómputo, es solo el de lo recaudado durante el jueves 10 de agosto. Porque este viernes 11 y mañana sábado 12 de agosto, la campaña no parará. Por lo que, es incluso probable, de que se logre juntar el doble de lo que se ha recolectado en el cómputo del jueves.

abajo pueden encontrar las cuentas para donar💸#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Ecjr3vyGFe — ayline (@contigokeniaa) August 11, 2023

CÓMPUTO FINAL LULOTÓN DE AYER Se reunió el total de $1.116.034 en 2-3 horas juntando las tres cuentas de Javiolenta (@championbags), Ayline (@contigokeniaa) y Anaís a (@saborcitofresa) para votar TRINIDAD AL 3331 💋 UN TOTAL DE 3.188 VOTOS #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/6xNitCSdkT — jean 🧸 (@runwaybluess) August 11, 2023

Es tanto el dinero, que les han bloqueado las cuentas

La usuaria Ayline y otros más, incluso han sufrido bloqueos y retención del dinero producto de la gran cantidad de transferencias que les ha llegado. “No me transfieran más. Hubo un problema con el banco. Me retuvieron el dinero y tendré que ir mañana a sacarlo“, contó la twittera fan del team Lulo, el que es conformado por Coni Capelli, Pincoya y el perro Bigote.

“Así que por favor paren de transferir dónde fueron muchas transferencias. Las retuvieron por seguridad, así que paren de transferir“, añadió Ayline.

Mientras que, en la noche del jueves, cuando se dio inicio la campaña para juntar dinero con el fin de eliminar a Trinidad Cerda, se alcanzó en tiempo récord una cantidad de dinero importante. “Ya eee me da una vergüenza de la perra mostrar esta cifra (701.264 mil pesos). Pero para garantizar transparencia, en 50 minutos se lograron los 2000 votos para Trinidad“, expuso Javiera.

INFO DE LA LULOTÓN!!!! AYLINE TIENE PROBLEMAS CON EL BANCO ASÍ QUE NO ACEPTA MÁS DONACIONES XFA NOOO LE TRANSFIERAN!!!! 🥹#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Tlu7AE7HOX — jean 🧸 (@runwaybluess) August 11, 2023