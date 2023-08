“Me intentaron quemar”: Simón Oliveros realiza potente desahogo años tras el estallido social

En una reciente emisión de Buenos días a todos, el reportero Simón Oliveros hizo un potente descargo con respecto a lo que fue su experiencia durante el estallido social. El periodista de TVN contó todo lo que vivió durante esos revulsivos días y relató los ataques recibió.

“Yo estuve en plaza Italia donde me agredieron. Me intentaron quemar en un momento, estuvimos encerrados en el canal cuando fueron a quemar Mega (…) Yo no romantizo para nada ese proceso. Porque a mí me decían mentiroso y yo nunca mentí”, recordó Simón Oliveros.

“Creo que cada medio hizo su autocrítica. Yo trabajaba en un canal privado, que sufrió un intento de quema. Donde los guardias que eran de otra empresa tenían que arriesgar su vida para salvaguardar los intereses del canal y en el fondo se negoció con la pistola en la mesa”, añadió después.

Profundizó sobre el papel de los medios

Más adelante, Simón Oliveros hizo una crítica a la presión que significó la violencia estallido social para los medios y periodistas. “Hubo un cambio en la línea editorial que respondía a los intereses de ese momento. Así como también hubo una salida política de un acuerdo de nueva constitución que terminó en un fracaso”, sostuvo.

Luego, agregó: “Hablando por mí, trabajaba en un canal donde, de cierta manera, en la cobertura que se vivió, hubo incidentes hacia periodistas que derivó en una decisión de que la cobertura de prensa iba a ser en altura, desde una azotea”.

“Cuando dicen que los medios no muestran la verdad, yo hablo por mí, jamás he mentido en un medio ni alterar la verdad. Trato siempre de mostrar ambos lados del escenario”, complementó.

Finalmente, Simón Oliveros aseguró que “lo que yo vi es que algunos periodistas, para no ser funados, maquillaban lo que pasaba y no decían que era violento. Eso creo que pasó. Fuimos peor que la censura”.