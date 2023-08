“Me estaba dejando como idiota”: Pancha Merino revela cómo logró que Felipe Avello la dejara de molestar

En un reciente episodio de Tal Cual, Francisca “Pancha” Merino habló acerca de su experiencia como panelista en SQP. Y al poco tiempo desde que empezó a rememorar su estancia en el extinto programa de farándula de Chilevisión, se acordó de las bromas de las que era blanco por parte de Felipe Avello.

“Me molestaba. Yo me ponía a hablar en serio y veía a los camarógrafos todos riéndose, y estaba el estúpido atrás bajándome todo el tema. O sea, yo estaba como seria, inteligente, y este estúpido me estaba dejando como idiota“, contó.

“Yo siempre quise ser como Felipe, pero bueno… No tenía tanto talento. Y me metí en muchos problemas por tratar de ser como él. Porque la comedia está en el límite de reírte del otro. La comedia más básica es reírte del otro. La comedia más evolucionada es usar la política y la contingencia como humor. Pero no es fácil“, añadió después.

Los retos del mandamás de CHV

Más adelante, Pancha Merino rememoró los retos que recibió Avello por sus intervenciones humorísticas. “Acuérdate que a Felipe le llegaron un montón de demandas. Lo echaron, lo trajeron de vuelta. Yo me acuerdo cuando Jaime de Aguirre (el director ejecutivo de CHV) nos citó a todos y lo retó, lo odiaba“, relató.

“Le decía ‘tú me tenís harto’. Y ahí caché que Jaime estaba hasta acá con Felipe“, complementó.

Tras ello, la expanelista de SQP entregó más detalles sobre cómo fue esa reunión con el director ejecutivo de CHV. “Estábamos en su oficina, donde yo nunca había entrado (…) y estaba furioso con Felipe. Y bueno, nos habló que teníamos que cuidarnos de lo que teníamos que decir“, expuso.

Su truco para evitar que Felipe la molestara

Posteriormente, Pancha Merino reveló cómo logró que Avello parara de dejarla en ridículo. “Como Felipe siempre me molestaba, yo le decía: ‘Mira hueón, Jaime de Aguirre me fue a ver a la clínica cuando yo nací, porque es yunta de mi papá’. Y mentira, porque eran amigos por pega, pero no eran yuntas y tampoco me fue a ver a la clínica“, afirmó.

Luego, agregó: “Entonces, aparecía Jaime: ‘Tío, oiga, mi papá le mandó muchos saludos’. Y el otro no me decía nada porque yo le decía tío. ‘Ah qué bueno, ¿cómo está su papá? Oye, tanto que trabajamos con tu papá. Un gran hombre’ Y justo me la tiró cuando Felipe estaba escuchando todo“.

“Y, ‘te voy a acusar con Jaime Aguirre ahora’. ‘No, no, por favor’. Entonces, años creyéndome esto. Hasta que un día se dio cuenta que no“, adicionó y cerró.