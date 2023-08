Dobles, imitadores y audios filtrados: todo lo que ha dejado el comentado regreso de Luis Miguel a los escenarios en Argentina

El jueves 3 de agosto, Luis Miguel comenzó su esperada gira que lo trae de vuelta a los escenarios, con un deslumbrante show en Buenos Aires con casi 50 canciones, dando paso a una maratónica estadía de 10 shows en el país trasandino, hecho que repetirá en Chile.

Pero desde que el Sol de México retornó a los conciertos, los rumores y mitos en torno al cantante no se han detenido. Dobles, audios filtrados, declaraciones de amigos y más, han marcado el paso del intérprete de Suave en la nación fronteriza.

El periodista y el doble

Las primeras polémicas comenzaron cuando el periodista Luis Ventura aseguró que Luis Miguel utilizó un doble en el primer show que realizó en Argentina.

Es más, según el medio El Trece TV, el comunicador afirmó: “Para mí no estuvo en ningún show presencial, él no participó de los shows. No digo que sea cierto, es mi lectura que tengo. Hay un Luis Miguel que está con su familia, y hay tres extras y dobles que son los que, de acuerdo a las circunstancias y a la disciplina, lo reemplazan”.

A esto, se sumaron las declaraciones de un doble del Sol de México, quien al canal América, señaló haber reemplazado al mexicano en un show en años anteriores.

“Contratos no hubo, pero sí acuerdos de confidencialidad (…) Me pusieron 3 Mercedes Benz, 18 seguridad, para simular que iba a comer y me paseaba por el país”, dijo el hombre.

Incluso, el medio TN, señaló haber tenido la confirmación que Luis Miguel ha utilizado dobles en su paso por Argentina. “Según le informaron a este medio, son varios los imitadores afectados a la gira del ‘Sol de México’”, expusieron.

El amigo y un audio

Pero esta teleserie del cantante de Cómo Es Posible Que A Mi Lado en el país trasandino no ha parado, ya que el pasado martes, un amigo de Luis Miguel descartó toda acusación del uso de dobles para el concierto.

“Hablé con un amigo de Luis Miguel y me dijo, ‘es él, te lo aseguro porque lo vi la semana pasada antes de irse, no tiene doble, es más, Luis Miguel es tan, no sé si es un soberbio, pero tiene un ego tan grande que jamás permitiría que un doble se haga pasar por él en un escenario’”, relató la conductora de Socios del espectáculo, Paula Varela.

“Incluso Alan Faena, que también es íntimo amigo de Luis Miguel, lo estuvo viendo acá en la Argentina, y fue al recital en el ‘Movistar Arena’”, agregó.

Sumándole otro capítulo a esta historia, en las últimas horas, medios argentinos han dado a conocer la supuesta filtración de un audio de Luis Miguel, en donde arremete con todo contra la prensa y descarta toda acusación del uso de imitadores.

“Todo es mentira. La prensa, los periodistas, crearon todo eso, la gente lo tiene que saber, lo hacen para vender”, afirman desde Trece TV que expresó el cantante.

En tanto, Chile cada vez está más cerca del paso del mexicano, quien realizará 10 conciertos agendados para los días 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 de agosto, y el 4, 5 y 6 de septiembre, en el Movistar Arena, tour que sin duda dará que hablar, al igual que en Argentina.