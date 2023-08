“Me encerraba estando desnuda”: Coni confesó los violentos malos tratos de Sebastián en Gran Hermano

No lo pasó bien. Coni Capelli no estuvo nada de estable mientras Sebastián Ramírez estuvo en la casa de Gran Hermano.

El participante entró al reality y, de inmediato, formó una relación con la bailarina, con quien se conocía desde “la vida real”.

De hecho, ambos transparentaron aquello, e incluso el chico reality dio a entender que siempre había esperado una oportunidad con ella y que la protegería, en un instante donde la joven estaba muy vulnerable.

Esto debido al acoso y bullying constante de sus compañeros, los llamados guarenes, que no se cansaron de pelarla en todas las emisiones de Pluto TV.

Los maltratos de Sebastián a Coni en Gran Hermano

Sin embargo, la estadía de Seba en la casa estuvo lejos de ser un bálsamo para Coni. Y pese a que ella se aferraba a él, debido a que solo la Pincoya y Panchito eran sus aliados frente a la manada que la atacaba, los tratos no fueron los mejores.

Así al menos lo transparentó Capelli a Raimundo, el nuevo concursante, cuando hablaban de la salida de Sebastián del reality, debido a su inesperada renuncia.

“Hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes… cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas (se calmaran)”, le contó.

Y agregó que “entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”.

La participante transparentó que “me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”.

CÓMO QUE SEBASTIÁN ENCERRABA A CONI EN EL BAÑO MIENTRAS ESTABA DESNUDA??? Y producción dejaba pasar eso?? @chilevision#GranHermanoCHV pic.twitter.com/BDKkMDcjJp — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 5, 2023

Un hecho que causó indignación, ya que ahí la transmisión del reality fue cortada, imágenes que se sumaron a las emitidas la noche del domingo, se vio a Coni completamente desesperada por las actitudes del chico reality, que según ella no la dejaba vivir en paz.

De esta forma, Coni desclasificó la violencia que ejerció Sebastián sobre ella. Una compleja relación que no fue mostrada en su totalidad por las cámaras de Gran Hermano y que han llevado a que muchos se sumen denunciando a la estación y pidiéndole explicaciones por avalar la violencia de género.

Ingresé una denuncia contra #GranHermanoCHV por atentar contra la dignidad humana y la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Muestran violencia de género de Sebastián contra Constanza, sin una consejería o comentario que indique que ese comportamiento no es correcto. pic.twitter.com/Om8AS2iVtK — Nicolás (@nicodesar) August 7, 2023

Ante la evidente presencia de VIOLENCIA DE GÉNERO ejercida por Sebastián Ramírez hacia Constanza Capelli, me sumo y realice una denuncia ante la CNTV, esperando que ustedes también lo hagan por lo que dejo los datos en la imagen. Basta de estas mierdas. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/AS6o2wJI0R — Lisset 🦦 Coni’s wife 💍 (@KINEOTACU) August 7, 2023