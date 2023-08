Michelle Adam sorprendió con tour por su casa: mostró especial rincón y sorprendió con particular escultura

Durante la jornada de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia que contó con la participación de la meteoróloga Michelle Adam.

Adam fue la última anfitriona del espacio culinario, en el que compartió junto a la conductora Priscilla Vargas, el actor Pato Torres y el cantante Enzo Ferrada.

Además de preparar unos aplaudidos platos para los comensales, la meteoróloga de Canal 13 sorprendió al mostrar su amplia casa.

“Me considero una persona de mucha fe y siempre he recopilado cosas que me hacen sentido. De hecho, el espejo, siempre me han dicho que es bueno tener un espejo a la entrada de la casa, porque si alguien viene con una energía como que no es muy buena, la rebota y sale”, comenzó contando explicando, que tenía un “pequeño templo”.

Luego, Michelle mostró el piano que tiene en su hogar y aprovechó el momento para tocar un poco de música. “Lo tengo hace muchos años, es un regalo que también atesoro con mucho cariño”, aseguró.

Después la meteoróloga mostró el telescopio que tiene en su casa.

“Esto reúne a la familia, a los amigos y todo, es un panorama de cualquier día, algo muy simple”, dijo.

Así, la profesional realizó un breve recorrido por su pieza, momento en el que se explayó hablando de sus lecturas.

El rincón favorito y la particular escultura

Durante el recorrido, Adam llevó a las cámaras hasta su rincón favorito: el gran quincho que tiene en su patio.

“Donde nos juntamos siempre, invierno y verano (…) jugamos a las cartas, hacemos hartas cosas en la parrilla”, aseveró.

Y fue en ese momento, en el que un detalle que llamó la atenció: Michelle tiene una escultura -en tamaño real- de un caballo.

Revisa aquí las imágenes de la casa de Michelle Adam