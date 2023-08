En el anterior proceso constituyente, Adriana Barrientos causó sorpresa luego de ir como candidata para ser parte de la Convención Constitucional. En aquella ocasión, fue apoyada por el Partido Federación Regionalista Verde, que es parte de Apruebo Dignidad, actual coalición gobernante. Y recientemente, reveló que casi fue agredida físicamente por su candidatura.

“Yo he estado envuelta en millones de polémicas. Ustedes lo saben, escándalos a nivel nacional (…) La única vez que me quisieron agredir físicamente fue al día siguiente de las elecciones de constituyente“, contó al comienzo Adriana Barrientos en Zona de estrellas.

Luego, la Leona agregó: “Cuando yo me presenté a candidata constituyente por el Partido Federación Regionalista Verde, mi eslogan era de los animales. Que mis animales estuvieran en la Constitución. O sea, algo cero político (…) Yo iba por algo absolutamente animalista, no en un contexto social político. Me quisieron pegar, nunca me voy a olvidar“.

“Nos iban a sacar la cresta a patadas”

Más adelante, la panelista de Zona de estrellas relató cómo fue el susto que vivió. “Al día siguiente del que votamos, agarramos la bicicleta y nos fuimos por Presidente Riesco con Manquehue (…) Para el camión con tres o cuatro sujetos, frenan de una, y me gritaron de todo. Con un nivel que Pablo y yo dijimos ‘nos van a pegar, obvio nos van a pegar’“, expuso.

“Estaban a punto de abrir la puerta para bajar a pegarme. Me decían: ‘¿qué te has creído tú para presentarte como candidata a constituyente?’. Yo encima de izquierda, a mí se me ocurren también se me ocurre que pudieron haber comulgado conmigo más que la derecha“, añadió después.

Tras ello, la Leona afirmó que tuvieron que correr para evitar que ese complejo momento pasara a mayores. “Te lo juro que por dos segundos, yo pensé que a Pablo y a mí nos iban a sacar la cresta a patadas. Tuvimos que sacar la bicicleta para atrás, doblamos. Dios mío, éramos Hansel y Gretel así chiquitos, nos asustamos y nos fuimos corriendo“, aseguró.

Finalmente, Adriana Barrientos señaló que esta difícil experiencia “ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, esa vez enfrentarme a esa gente que me quiso agredir físicamente. Aparte que me agredieron súper fuerte de manera verbal. Nunca en farándula me pasó algo así“.