“Soy una belleza indígena”: Adriana Barrientos luce orgullosa sus raíces huilliches

En una reciente emisión de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló la admiración que siente hacia Diana Bolocco, y que le han dicho que se parece físicamente a ella. Una instancia, en la que también se refirió a sus orígenes étnicos, para manifestar enseguida el orgullo que siente por sus raíces.

“A mí me dijeron que físicamente, cuando Kramer la imitó, que se parecía un poquito a mí. Yo me esfuerzo día a día para estar flaquita y estupenda como ella (…) Ella es mi ícono de belleza, a mí me gusta Diana. Cecilia no, porque Cecilia es rubia, rubia ojos claros”, comentó Adriana Barrientos en el programa de Zona Latina, en conversación con los demás.

Tras ello, y entre varias risas luego de que compararan dos fotografías de ambas figuras televisivas, Hugo Valencia le pidió a la Leona que sacara la mandíbula, para hacerla más prominente y parecida a la conductora del reality Gran Hermano Chile. “No es necesario“, respondió Adriana Barrientos con seguridad.

“Huilliche a mucha honra”

Más adelante, la modelo se refirió a su aspecto físico y de que herencia genética proviene. “Estos son rasgos muy de huilliche, el mentón pronunciado, es un rasgo muy autóctono de la gente indígena chilena, y yo soy descendiente de indígena chileno“, afirmó.

“Dejen de reírse porque todos tenemos parientes chilotas como yo. Tenemos el mentón pronunciado y para adelante“, añadió después la Leona.

Finalmente, acerca de su ascendencia ligada a un pueblo originario, con mucho orgullo Adriana Barrientos señaló que “yo soy descendiente de chilote y tengo todo lo que es el cajón pa’ afuera, huilliche a mucha honra. Soy una belleza indígena“.