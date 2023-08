“Me sanaste el corazón”: la conmovedora despedida de DimeNacho a su difunta polola MaruRockets

Una inesperada tragedia golpeó a un grupo de creadores de contenidos que iban camino a recorrer los hermosos paisajes de Punta Arenas. María Ignacia Celedón, popularmente conocida como MaruRockets, junto a Ignacio Carrasco, el famoso youtuber DimeNacho, y Shin Yang, reconocida como Shinipan, fueron víctimas de un trágico choque frontal cuando iban en un taxi.

La travesía quedó plasmada en sus redes sociales. Ahí compartieron momentos de alegría y camaradería, disfrutando del gélido clima característico de la zona. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje lleno de recuerdos inolvidables, pronto se convirtió en una desgarradora noticia que conmovió a sus seguidores. Y es que, un trágico accidente ocurrió en el kilómetro 47 de la Ruta 9 Norte.

El choque frontal entre el taxi en el que iban y un automóvil particular en el que viajaban cuatro personas, costó la vida de al menos seis personas. Entre ellas, la de MaruRockets. Una noticia que impactó a la comunidad de gamers e influencers, que lamentaron profundamente la partida de la joven.

DimeNacho se despidió de MaruRockets en redes sociales

Sin olvidar, que uno que no ha dejado de lamentar esta tragedia, ha sido Ignacio Carrasco, el creador de contenido más conocido como DimeNacho. Debido a que, tras ser encontrarse fuera de riesgo vital, luego de ser internado por lesiones graves, tiene que enfrentar ahora el hecho de que murió su polola, MaruRockets. Además, de que su amiga Shinipan se debate entre la vida y la muerte.

Por ello, apenas pudo conectarse a internet, decidió escribir un conmovedor mensaje para despedirse de su difunta pareja. “Me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una“, expresó DimeNacho.

“Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón“, adicionó y cerró.