“Soy su fan hace años”: Kel Calderón se encuentra con Cesarito de Criticas QLS y adelantan colaboración

César Huispe es un creador de contenido especialmente conocido por su canal de YouTube Criticas QLS, donde realiza reseñas de juegos, libros, series y películas. Un espacio en el que además comenta canciones y fenómenos de las redes sociales. Y, recientemente, “Cesarito” descubrió que tenía en Kel Calderón a una gran fan, luego de que se vieran en un restaurante.

“Esto real pasó ayer en la noche mientras estaba en Malva Loca (Gastrobar). Veo que en la mesa de al lado está Criticas QLS. Así que no me aguanté. Lo fui a saludar y a decirle que era su fan. Y hasta salieron algunas ideas pa’ hacer algo juntos. ¡Cesar eres lo max!“, contó Kel Calderón en una publicación en Instagram.

En ese post, el mismo Cesarito le respondió a la influencer que “¡Hay que hacer un remake de la canción!“, refiriéndose al hit Me creo punky. Mientras que, después en una storie, Kel Calderón aseguró que “soy su fan hace años. Veo todos sus videos de YouTube. Y ayer me lo encontré y casi muero“.

“Un remake de Me creo punky o una reseña de Karkú

A su vez, César Huispe también compartió una fotografía de este encuentro con la cantante e influencer en Instagram. “Ayer me encontré con la Kel Calderón. Y después de hablar por horas The Varukers y de Eskorbuto como buenos punkies, decidimos que haríamos algo juntos. No sé si un remake de Me creo punky o una reseña de Karkú. ¿Cuál es mejor idea?“, escribió.

Y luego, el creador de contenidos aprovechó de darle un aviso a sus seguidores: “Hay un video que había desaparecido de Transmisiones QLS, acaba de volver (en 480p). Y miembros, hoy está el video del Barbenheimer, así que atentos. Mil besitos. ¡Muak!“.

Finalmente, en la publicación de Cesarito, Kel Calderón le comentó que “encuentro que estábamos destinados a conocernos ayer. Perdón lo psicópata al saludar (ríe). Te amo“.