¡No podemos con la ansiedad! Luis Miguel desató la locura con su primer show en Argentina

Luis Miguel está cada vez más cerca de nuestro país. Y hace solo algunas horas, aterrizó en Argentina para dar comienzo a los diez conciertos programados en aquel país.

De hecho, la noche de este martes realizó el primero de sus shows, desatando el delirio absoluto de las fanáticas trasandinas y la ansiedad de las chilenas.

Es que ya no queda nada para ver el regreso del Sol de México en tierras nacionales. Y los videos del otro lado de la cordillera lo muestran brillando más que nunca.

Con una voz como antaño y bailando más que nunca, el artista partió cantando Será que no me amas, siguiendo con éxitos como Dormir contigo, Culpable o no y muchos más.

Lo amo 😍

Ahhh que ansiedad esperar para verlo 😱#LuisMiguelTour2023 pic.twitter.com/w3MxQyMoy7 — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) August 4, 2023

Luis Miguel casi en Chile

Así, el nerviosismo por su retorno a esta angosta faja de tierra se tomó las redes sociales. Y muchas alabaron el buen momento de Luismi.

Incluso, en los medios argentinos filtraron las exigencias del cantante, que serían similares a las que podría pedir en nuestro país.

Por ejemplo, indicaron que solicitó “que su habitación se encontrara climatizada y completamente a oscuras”. Junto a esto, pidió espumante discreción, mucha fruta y velas aromáticas de vainilla en el hotel y en su camarín.

Después de años Luis Miguel canta DORMRI CONTIGO. 🥹💗 pic.twitter.com/6FRfORZXXe — lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023

También habría solicitado un auto blindado para trasladarse, 120 toallas blancas para uso personal, y tener basureros sustentables.

Una lista que lo vale, ya que, al menos en los videos que se filtraron de su primer show en Buenos Aires, Luis Miguel regresa mejor que nunca. ¡Ya queremos verlo!