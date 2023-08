“Hasta acá llego”: Las dramáticas razones de Lucas para renunciar a Gran Hermano

“Me metí aquí con una meta”, dijo entre lágrimas Lucas Crespo en el confesionario de Gran Hermano para empezar a entregar las razones de su renuncia.

El participante decidió abandonar el reality de CHV en una dramática decisión que tiene que ver mayormente con su salud.

El tiktokero arribó hasta el íntimo espacio con el Big para revelar lo que sentía. Y ahí decidió expresar su dolor.

“Me quiero ir de forma definitiva ya… estoy pa la cagá”, comenzó diciendo en la antesala de un triste desenlace.

Lucas y sus razones para dejar Gran Hermano

Así, el concursante esgrimió como gran razón de su abandono lo que estaba sintiendo debido a un grave problema de salud.

“Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Estoy todo el día pensando en el dolor, en que me duele… yo hasta acá llego”, señaló.

Luego de eso, se fue a llorar amargamente al baño, donde desató su frustración. Y después de eso, habló con Fran Maira, la mujer con la que entabló una relación dentro del programa.

“Desde que tengo 15 años que no me gustaba alguien en la vida. La única razón por la que no me he ido es por ti”, le expresó.

Y, posteriormente, ratificó su decisión en el confesionario, dejando claro que no habría vuelta atrás en su sensación.

Esto dejó desconsolados al grupo de los guarenes. Mientras, la gente en Twitter celebró, ya que al concursante ya lo tenían fichado por haber estado involucrado en el maltrato de Bigote.

De esta forma, Lucas Crespo se convierte en la primera renuncia de Gran Hermano Chile, dejando la duda de quién lo reemplazará.