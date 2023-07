A tan solo una semana del fallecimiento de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, surge un nuevo antecedente que la misma artista dio a conocer semanas previas a su muerte.

Pues el 15 de julio de este año, la vocalista alertó a su fanaticada a través de un tweet en el que señaló que estaba siendo perseguida por una “violenta” acosadora.

“También hay una acosadora. Femenina. Violenta: nuevamente, NUNCA interactúe con nadie que afirme conocerme sin preguntarle a mi manager”, escribió la cantante.

Also there is one stalker. Female. Violent: again, NEVER engage with anyone claiming they know me without asking my management.

Las autoridades encontraron a la cantante sin vida en su habitación en Londres y aún se desconoce la causa de su muerte, debido a un retraso en la autopsia.

Sin embargo, las autoridades afirmaron de forma preliminar que no existiría participación de terceros en su deceso y que su caso no es tratado como “sospechoso”.

En otra publicación, la vocalista señaló que en el pasado ya había vivido una situación parecida con “un depredador sexual masculino extremadamente perturbado” que la molestaba en redes sociales.

Also a warning, previously an extremely disturbed male sexual predator pretended to be me on Twitter: Please NEVER engage with anyone claiming to be any celeb, without confirming they are who they say they are. This can be achieved by contact with their management

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 15, 2023