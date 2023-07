“Oye CTM, tú fuiste”: Hija de Francisca Imboden encaró a Mario Velasco por paparazzeo con Jean Philippe

Hace un tiempo, se destapó un escándalo amoroso de aquellos: Jean Philippe Cretton habría engañado a Pamela Díaz con la hija de Francisca Imboden.

Todo habría pasado en una fiesta de una cerveza, donde el animador coincidió con Trinidad Garcés y terminó todo en apasionados besos.

Así al menos lo contó el periodista Pablo Candia, quien es parte del programa Zona de Estrellas, y subió un video donde ambos se veían en este intercambio amoroso.

De hecho, esto precipitó que el rubio de CHV lanzara un comunicado a través de sus redes sociales, donde confirmaba el quiebre con la Fiera, tras cuatro años de relación.

Hija de Francisca Imboden y su rabia

Tras toda la polémica, donde luego la misma morena terminó también hablando de su quiebre y se desmintió la infidelidad en su pololeo, Trinidad también habló.

Y señaló que “la verdad no tengo nada que decir. Agrandaron algo solo para hacer show sin saber los detalles, y fue muchísima la invasión a la privacidad”.

Una situación que, nuevamente abordó cuando se encontró con Mario Velasco en una fiesta y decidió encararlo por los dichos en el estelar que comanda.

“Oye CTM, tú fuiste”, le habría dicho según el rostro de Zona Latina, quien añadió que “yo pestañeé y dije ‘¿quién es?’. Y se me venían acercando y me venían diciendo más cosas. Y no lograba reconocer quién era. Dije ‘¡¿pero qué pasó?!’. Y me dijo ‘yo soy Trinidad Gárces'”.

Luego, señaló que “me dijo ‘vi el programa’, y obviamente me saqué los balazos como buen Matrix, ‘¡¿pero qué dije yo de ti?!’. Dije que era muy linda, que no culpaba a Jean Philippe”.

Finalmente, Mario Velasco manifestó que igual entendía a la hija de Francisca Imboden. “Me imagino que es una niña que no está acostumbrada a verse en la palestra y menos ligada a algo que podría ser una infidelidad”, cerró tras el incómodo encuentro.