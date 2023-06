¿Quién es Trinidad Garcés Imboden, la joven con la que Jean Philippe Cretton fue grabado a los besos?

Jean Philippe Cretton fue captado a los besos con una mujer que no era Pamela Díaz. Todo pasó hace una semana, en una fiesta de una marca cervecera.

El hecho precipitó el anuncio de su quiebre con La Fiera. Y fue él mismo quien publicó en su Instagram que habían terminado y que “no hubo infidelidad”.

Sin embargo, la misma morena dejó entrever que sí podría haber habido algún tipo de engaño. “Yo no soy quién para juzgar a nadie… pero me hubiese gustado que no hubiese pasado”, dijo en un programa de Youtube.

Frente a todo esto, y luego de que se confirmara la ruptura, las interrogantes apuntaron a la fémina que fue pillada con el rostro de CHV. ¿Quién es y por qué quedó al medio de esta historia?

¿Copuchas de Gran Hermano? ¡Pincha nuestro Tecito!

Trinidad Garcés, ¿la conquista de Jean Philippe?

Así, lo primero que se sabe de la chica que besó a Jean Philippe es que se llama María Trinidad Garcés Imboden y es hija de la conocida actriz de teleseries Francisca Imboden.

La joven tiene 30 años y es modelo, además de ser rostro de varias marcas y ser invitada constante de los eventos sociales en la capital.

Eso sí, esto no es lo único, ya que además fue una de las mujeres que se sumó a las denuncias contra el cineasta Nicolás López, al contar en su Instagram un complejo episodio de acoso.

La maniquí reveló que compartió con el director en una fiesta, donde le dijo “yo no te conozco y tú a mí tampoco, pero te encuentro mina y tengo tu número de celular guardado en el mío” y luego trató de acorralarla en una pared.

“Un par de personas cacharon perfectamente lo que pasaba… me dijeron ‘es mejor que te vayas ahora porque este tipo anda como con una fijación contigo'”, confesó y aseguró que, días después, López la siguió tratando de contactar vía redes sociales, hasta que lo bloqueó.

Una situación por la que Trinidad Garcés Imboden se hizo conocida. Eso sí, no tanto como ahora, donde su nombre ha sonado una y otra vez en la prensa rosa debido al intercambio amoroso que habría tenido con Jean Philippe Cretton y que, finalmente, la posicionaron como la manzana de la discordia en esta historia.