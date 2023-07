“No lo veo más”: Coni, Pancho y Pincoya van a eliminación en la placa más triste y traicionera

“No lo veo más”. Esa es la sensación que más se repitió en Twitter luego de la última nominación de Gran Hermano.

Es que Pincoya, Pancho y Coni quedaron en placa de eliminación, dejando en peligro a tres de los personajes más queridos del programa.

Una situación que pone en riesgo a la familia lulo, quienes han resistido como han podido, siempre los tres, los embates del grupo de los guarenes, conformados por el resto de la casa.

De hecho, la persona que los acompañará en esta posible expulsión será Skarleth, quien podría ser salvada por la líder de la semana, Vivi.

Así, la Resistencia peligra. Y esto indignó a la gente, que lanzó todos sus dardos contra CHV y las personas a cargo del programa.

Sobre todo, la ira se centró en dos personajes del espacio: Mónica, quien votó por Coni. Y en Jorge, que siguiendo la misma línea de deslealtad de Trini con quien se suponía era su amiga, también votó contra la bailarina.

Jorge: "Le doy dos votos a Constanza por no detener los malos tratos de Sebastián hacia mi, la encuentro desleal en ese sentido" La Coni ayer diciendole a Sebastián que no se iría contra jorge por lealtad 🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻 #GranhermanoCHV

Incluso, varios empezaron a pedir que ya no vieran más un reality que, verdaderamente, no ha sancionado ni ha hecho eco de lo que el público pide, por ejemplo, el maltrato de Bigote, el acoso de Fran a Lucas, con cientos de denuncias al CNTV, ni el golpe de Jorge a Rubén en su pelea con Sebastián.

YA BASTA! SE PASAN POR DONDE QUIEREN LAS REGLAS YA ES MUCHO. SE VA CONI, PINCOYA O PANCHO NO VEO MAS EL REALITY. COMO DIJERON TWITTER MUEVE EL PROGRAMA. NO OTRA RED SOCIAL #GranhermanoCHV #GranHermanoChile https://t.co/Io9Yj8rNGI

He leído varios tweet diciendo que si se va un lulo este reality caga y creo que es verdad porque los otros personajes no generan apego con el el público y a mi me caen como el

Pico, me dan sueño sus interacciones #GranhermanoCHV

— Cata (agú era) (@catamalc) July 26, 2023