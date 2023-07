“El show de Trini”: Twitter explota contra participante de Gran Hermano tras falsa renuncia

Ya nadie le cree. Y Twitter explota cada vez que aparece Trini Cerda en la transmisión de Gran Hermano, sobre todo con el último capítulo de lo que ya parece su propia teleserie.

Resulta que la azafata llegó llorando al confesionario, asegurando que quería dejar la casa. “Siento que me debería ir de acá, me quiero ir, no quiero seguir acá”, dijo entre lágrimas.

Unas lágrimas que duraron muy poco y donde luego la mostraron tirada en el suelo, siendo consolada por Mónica, Fran y Jorge.

Sin embargo, tras esta nueva pataleta, la participante lideró una actividad donde enseñó a cocinar ñoquis. Y ahí se le vio de lo más coqueta con Seba, a quien horas antes había acusado como la razón de su salida.

Trini y su voltereta en Gran Hermano

Así, a la también actriz se le observó pasándolo bien, como si nada, y generando un nuevo conflicto con Coni, a quien peló hasta que se cansó en la cocina, con el grupo de las “guarenes” (Fran, Vivi, Alessia y Skarleth).

la trini está babosa por el seba a este punto ya da vergüenza ajena #GranhermanoCHV pic.twitter.com/tt03VPZ2nL — spencer (@ibloofla) July 25, 2023

Esto porque, en su flirteo sin códigos con quien es la pareja en el encierro de su ex amiga, lo invitó incluso a comer con ella y le sonrió una y otra vez, generando una nueva y fuerte discusión del chico reality y la bailarina.

Por eso, cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez entraron a la casa a preguntarle por esta renuncia, tras las 24 horas de “reflexión” que les dan para evaluarlo, la treinteañera se retractó.

Trinidad debe ratificar o anular su renuncia. Trinidad decide quedarse en Gran Hermano. "Mi misión acá es poder unir" -Trini#GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/0xyIIt6NYp — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 26, 2023

Y su discurso, una vez más argumentando a “unir corazones”, colmó a los cibernautas, que ya no le compran ni uno de sus discursos en el encierro.

Cuando la Trini anula su renuncia y sigue en la casa #GranhermanoCHV pic.twitter.com/eWkxNRkwAh —  César ⚡️ (@Imstifler_) July 26, 2023

De verdad que ya no soporto el show de Trini, me causa aversión total. #GranhermanoCHV — Daniel (@danielcandia) July 26, 2023

El capitulo de hoy se llama “EL SHOW DE LA TRINI” #granhermanochile #granhermanochv — Javiera L. Alegre (@javiera_alegre) July 26, 2023

De sensibilizarme con su historia pasé a no creerle nada de lo que dice la Trini. Para qué hace el show de renunciar? Ojalá caiga en placa esta semana. #GranHermanoChile pic.twitter.com/kdIGFEJQyQ — Marcelali 🏳️‍🌈 (@Marx75) July 25, 2023

ya empezó el show de la Trini, el Jorge y el Lucas también intentaron renunciar y no les montaron este show, todo para que sus amiguitos la vean en shock y se junten a adularla para que no se vaya, festival de Trini amiga eres la mejor#GranHermanoCHV — nicole ✨ (@blueandtaae) July 26, 2023

Trini se arrepiente de su renuncia y saca su bandera de corazón y buenas vibras 🧚🏻‍♀️✨#GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/PxyqihFyoV — 🧚🏻‍♀️ (@unaturistamass) July 26, 2023

De esta forma, Trini se sigue convirtiendo en la más odiada del reality de CHV, donde la acusan de desleal, traicionera y ahora de falsa. ¿Qué tal?