Son tres las parejas que compitieron para convertirse en los mejores anfitriones, en el episodio de La divina comida que se emitirá este sábado. Así, César Campos junto a Diego Barrios, Juan Pablo Queraltó junto a Francisca Sfeir y Carla Jara junto a Francisco Kaminski, fueron los encargados de sorprender a los comensales con sus platos.

En la instancia, cuando a Carla Jara y a Francisco Kaminski les tocó ser anfitriones, contaron cómo fue que surgió el amor entre los dos. “Nosotros nos conocimos en Mega, primero nos veíamos y saludábamos de hola y chao en los pasillos“, relató la ex chica Mekano.

“Yo hacía teleserie en el canal. Y cuando Mekano se estaba terminando hicieron Mekano: La Akademia y Kami animó eso. Luego nos tocó trabajar juntos en el Festival de Dichato“, añadió.

Tras ello, Carla Jara reveló que fue cuando trabajaba en Mucho Gusto, que Kaminski le “invitaba todos los días a salir. Conmigo era súper tierno y atento conmigo y lo empecé a ver de otra manera. Un día nos hicieron bailar bachata y sentí su olor que me encantó. Aunque no use perfume su pH es muy rico“.

El antiguo quiebre entre Kaminski y Fernando Godoy

Hasta que llegó el momento en el que Carla Jara y Kaminski pasaron a visitarse a sus hogares. “Le mandé un mensaje para saber cómo estaba y me invitó a comer a su casa. En ese entonces él vivía con Fernando Godoy. Yo llegaba y estaban los dos jugando play. Entonces igual era fome porque quería estar sola con él“, expuso la actriz.

“Cuando me invita a comer al departamento, Feña cocinó y se fue. Ahí Kami me fue a dejar al auto y nos dimos el primer beso. De ahí nunca más nos separamos. Como estábamos ahí con Fernando, yo le decía ‘tres son multitud’, y me dijo ‘vámonos a vivir juntos con Feña los tres’“, complementó.

Posteriormente, Carla Jara dio a conocer la solicitud que le hizo a Kaminski y que provocó un quiebre en su amistad con Fernando Godoy. “A los tres meses de estar pololeando nos fuimos a vivir juntos, pero le dije que los dos solos. Kami estuvo distanciado con Fernando por eso“, sostuvo.

Al respecto, Kaminski hizo una aclaración al ser consultado sobre la gravedad de este quiebre. “No sé si peleados, pero sí sentido porque veníamos con un proyecto de vida juntos hace rato“, expresó.

Finalmente, acerca de esta ruptura en la amistad entre Kaminski y Fernando Godoy, Carla Jara señaló que “yo lo hablé con Fernando cuando nos tocó animar un evento juntos. ‘Perdón si causé daño, pero no fue con esa intención’, y él lo entendió súper bien“.