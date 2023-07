“Ya le había pasado al principio”: Carla Jara actualiza el estado de salud de Francisco Kaminski

El lunes 3 de julio, Francisco Kaminski se encontraba a cargo de la conducción de Sígueme y te sigo cuando de repente empezó a sentirse mal y tuvo que retirarse del set. Sufrió una descompensación. Una por la cual tuvo que ser llevado de urgencia a una clínica en el sector oriente de Santiago.

“Sentí un mareo fuerte un poco antes del programa y se me pasó“, contó Kaminski en conversación con ADN, después de ser atendido en el centro médico. Esto, después de que Titi García-Huidobro tuviera que hacerse responsable de despedir el programa de TV+ ante el imprevisto médico del también locutor de radio Corazón.

Tras ello, el conductor de Sígueme y te sigo, señaló que fue as las 18.40 horas cuando “me subió la presión mucho y volví a marearme… pensé que me desmayaba”. Y luego informó que a pesar de que le iban a dar pronto el alta, tiene que visitar a un cardiólogo y a un otorrino con prontitud, a raíz de un posible diagnóstico de “síndrome vertiginoso”.

Carla Jara habló del estado de salud de su esposo

Y recientemente, fue su esposa, Carla Jara, la que se refirió al estado de salud del rostro de TV+. “Está estable. Tuvo que salir del programa porque se mareó, y ya le había pasado al principio. De hecho, me escribió: ‘Estuve a punto de desmayarme, me siento mal, no sé qué’. Pero estuvo en el programa igual“, reveló la actriz.

“Y bueno, casi al final del programa le vino de nuevo. Y era un síndrome vertiginoso, según dijo la doctora, que lo vio de urgencia en la clínica“, añadió, en diálogo con La Hora.

Finalmente, Carla Jara dio a conocer el diagnóstico que le dieron a Francisco Kaminski tras su atención en el centro médico. Así, la actriz informó que el conductor de Sígueme y te sigo está “con un cuadro de estrés y alza de presión, era todo por lo mismo“.