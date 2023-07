“Armen la cotización y se la meten por…”: el polémico desprecio de La Fonda Permanente a Croni-K por participar en la campaña de Kast

Una propuesta de trabajo en conjunto, realizada por el mánager del grupo Croni-K a la Fonda Permanente La Popular, terminó de la peor manera posible para el primero. Y es que, tras enviar su propuesta de negocios, el encargado de la actividad dieciochena le respondió con insultos, burlas y además expuso la conversación en sus redes sociales.

“Hola, buenas noches (…) Me gustaría saber si les interesa tener una cotización por nuestros servicios. Algunos de nuestros temas Nadie lo sabrá, Qué calor, Incomprendido y el himno de todo los chilenos, Arriba la vida. Y muchos más. Se acercan las Fiestas Patrias y podría ser de su interés. Quedo atento, saludos”, fue lo que escribió Andrés Quinteros, el mánager de la banda.

Ante esto, desde la Fonda Permanente La Popular respondieron con: “¡Hola! Gracias por ponerte en contacto con nosotros. ¡Buenísimo! Croni-K, ¡los que tocaron para la campaña de Kast! Mira, estamos organizando una cumbre de las weas más pencas“.

“Participarían, Alberto Plaza, Sebastián Eyzaguirre, Savka Pollak, los Bad Boys y Arturo Ruiz-Tagle. Anima Gonzalo Feito. Si les tinca, armen la cotización y se la meten por el hoyo de la punta de la pichu**. Saludos cordiales. PD. Nosotros nos llamamos Fonda Permanente La Popular en homenaje a Salvador Allende y la Unidad Popular. Somos 100% antifascistas”, añadieron.

El desahogo del mánager de Croni-K

Tiempo después, en conversación con ADN, Andrés Quinteros, el mánager de Croni-K, señaló que la publicación de esta conversación, les “ha perjudicado bastante. O sea, nos genera una molestia igual, porque se han comunicado varios productores importantes de Viña del Mar, de Santiago, dándome el apoyo y todo, pero es penca lo que él hace“.

“Siento como que trata, no sé, de burlarse de nosotros, para tratar de vender más entradas pa’ su fonda, no sé. No sé cuál es el objetivo que él tiene“, complementó.

Tras ello, el mánager de Croni-K refirió al hecho de que se les buscara ligar con el ex presidenciable José Antonio Kast. “De partida, nosotros como grupo Croni-K no somos ni partidarios ni de derecha ni izquierda. Cada uno puede tener su pensamiento individual en el grupo. Pero no es que estemos digamos en algún partido o algo así“, sostuvo.

Luego, Quinteros agregó: “Hemos trabajado para el PPD, para la derecha, pero por un tema de que la música no tiene color político, sino que es la fuente laboral de nosotros. Y obviamente se vive de eso y hay que trabajar“.

“Todos hablan mal de él”

Posteriormente, el mánager de Croni-K afirmó que “de hecho, el grupo siempre ha apoyado causas. Ha hecho ollas comunes sin cobrar, ha gestionado cosas. Estamos en la Fundación Deportistas por un sueño. Bueno, todo eso, cosas que, por ejemplo, al dueño de la fonda, nunca yo lo he visto en nada de eso“.

“Es decir, él solamente hace negocio nomás con su fonda. Y por lo que tengo entendido, trata mal a medio mundo. Todos hablan mal de él, me han llegado muchos comentarios“, adicionó.

La participación de Croni-K en la campaña de José Antonio Kast

Con respecto a la participación de la banda en la campaña de José Antonio Kast, Quinteros explicó que se debió por apuros económicos. “Lo que pasa es que se tocó en el cierre de campaña de él. Sí. Pero eso también tiene que ver con un tema económico en el que estaba pasando el grupo. Yo en ese momento no era manager de ellos, pero Freddy, quien es el vocalista, venía de un momento súper complicado“, expuso.

“Estuvo hospitalizado dos meses inconsciente, en el hospital, por el tema del covid. Y lógicamente cuando ya salió eso se presentó esa posibilidad de ese trabajo y tuvieron que tomarlo por un tema económico. No por un tema de que ni que estemos a favor de él ni en contra. O sea, no es un tema que Croni-K sea partidario de algún tema político“, agregó.

Finalmente, Andrés Quinteros, el mánager de Croni-K, expresó: “La música es de todos. Croni-K es de todos (…) No sé. Yo jamás me esperé una respuesta como esa“.