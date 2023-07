“Sería un gran senador”: Pablo Herrera defiende y elogia a Alberto Plaza ante críticas

Pablo Herrera fue el protagonista en el último episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el reconocido cantautor chileno habló acerca de su carrera, de los problemas que tuvo con el alcohol y de la vez que casi muere por un ACV. Además, que también defendió a su amigo Alberto Plaza ante las críticas.

“Me da pena igual por él. Y me da pena por la gente, porque de verdad no lo conocen. Y me da pena por la sociedad chilena de que sea tan chica… De que un hueón diga algo que no les gusta y lo hacen mierda“, comentó Pablo Herrera sobre los cuestionamientos y burlas que recibe Plaza.

Luego, agregó: “¿Qué importa si el hueón es facho? O de derecha. Le gusta Kast, no sé. O Boric… ¿Es buena o mala persona él? Fíjate en eso. Es un hueón que ha escrito canciones que te recagai de buenas. No una, dos o tres. Muchas. Cancionero de varias generaciones en Chile“.

“Desafortunadamente, él se quiso meter en la política porque le gusta. Yo creo que es bueno para eso. Y tiene una tendencia que al parecer, según los cánones de la gente, los artistas no pueden tener. El artista tiene que ser de una tendencia. Chao, hueón“, añadió después.

“Es de los más consecuentes que conozco”

Más adelante, Pablo Herrera mencionó casos de otros artistas que se han metido en temas políticos. “¿Bono de qué tendencia es? El hueón multimillonario, le importa una raja lo que dice. Y se mete en todos los países como si fuera gran cosa. O Sean Penn, el actor, que anda con fotos con traficantes… ¿Alguien lo cuestiona?“, expuso.

“¿Cuestiona alguien a Bono porque es de izquierda o de derecha? No sabemos. Me parece poco justo. Y Alberto, de verdad, es de los hueones más consecuentes que yo conozco“, complementó.

Finalmente, acerca de su amigo Alberto Plaza, Pablo Herrera afirmó que “tú puedes conversar de todo con él porque sabe mucho de todo. Y si se da cuenta de que no tiene la razón te lo dice. ¿Qué tiene de malo ese hueón? Alberto, quédate callado nomás. O de verdad métete y postúlate para diputado. Sería un gran senador“.