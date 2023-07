“Lo hice muy mal”: Diana Bolocco pidió perdón por como abordó el maltrato a Bigote en Gran Hermano

Gran Hermano y Diana Bolocco siguen en el ojo del huracán luego del denunciado maltrato a Bigote en el reality de CHV.

Es que el programa decidió no tomar medida alguna contra Lucas y Bambino, dos participantes acusados de dañar verbal y físicamente al perro.

El primero le agarró con fuerza el hocico al can, molesto porque se le subió mientras dormía. Y el segundo amenazó con que sería “un perro muerto” y que podían “tirarlo a la parrilla”.

Dos hechos que generaron que, en el estelar del día martes, Diana tuviera que leer un comunicado, donde el Big Brother solo anunciaba medidas si continuaban con sus frases desafortunadas y nunca se tocó la agresión del tiktokero al animalito.

Por eso, a la conductora le llovieron las críticas. Y en Twitter y varias redes la tildaron de “encubridora”, calificativo al que se refirió en un live.

Gran Hermano y la defensa de Diana Bolocco

Así, la hermana de Cecilia abordó los hechos, que han generado una gran campaña contra el espacio y que incluso hizo que uno de sus auspiciadores se manifestara, además del perro presidencial, Brownie Boric Font.

“No me meto a Twitter hace mucho tiempo, no sé qué se habla ahí. No soy usuaria de esa red social, entonces no caché lo que pasó cuando hablamos del tema. Luego, empecé a ver comentarios en mi Instagram”, partió diciendo.

Y agregó que “claramente lo expresé muy mal, porque de ahí se entendió que yo relativizaba el maltrato animal, no le daba importancia a la no tenencia responsable de mascotas”.

“Quiero, primero, pedir perdón por eso. No fue mi intención expresarlo de esa manera, no me representa como persona. Soy respetuosa de todas las mascotas”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

Luego, añadió que “lo que dije o me faltó decir lo hice muy mal… Muchas personas se sintieron ofendidas e interpretaron de mala manera mis palabras. Pido perdón”.

Finalmente, Diana Bolocco manifestó que “creo que también tenemos que revisarnos y entender que lo que diga una persona, algún error que cometa, no lo define como persona”, cerrando el tema.