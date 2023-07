Carolina de Moras revela cómo conquistó a exministro Bulnes: sabía que era mi próximo marido

Carolina de Moras estuvo en el último episodio de De tú a tú. En conversación con Martín Cárcamo, la exconductora de TVN habló de su romance con el exministro Felipe Bulnes, con quien se casó tras 7 años de pololeo. Representante chileno en el litigio con Bolivia en el Tribunal de La Haya (2013-2015) a quien conoció en una fiesta.

“En la fiesta de una amiga, de una gran amiga mía (…) Lo cachaba por su mundo político y después porque era ‘señor agente’. Yo le cantaba: ‘agente, agente’. Me va a matar, pero sí, hasta el día de hoy se la canto. Pero lo conocí en una fiesta y yo había terminado con mi pareja anterior“, contó Carolina de Moras.

Luego, agregó: “Y había decidido, ‘¿sabes qué más? Quiero pasarlo bien’. Aparte que he sido muy polola (…) Soy de pololeos largos, súper así como hallada con las relaciones. Entonces fui a esta fiesta, de repente lo veo, y te juro por Dios, ‘¿este gallo quién es? Pero te juro que va a ser mi próximo marido’“.

“Y te juro por Dios que yo no había cachado quién era. Lo vi de lejos y vi una silueta que me gustó mucho. En persona es muy diferente. Y nos pusimos a conversar y todo. Y justo estábamos con una amiga que estaba un poquito arriba de la pelota. Más de lo que uno quisiera“, añadió.

El exministro Bulnes le cayó bien desde el principio

Tras ello, la exconductora de Buenos días a todos contó que producto de la actitud de su amigo, decidió retirarse del lugar. “Entonces, cuando te están presentando el guapo que uno quiere conocer y ella se puso a hablar de todo tipo de cosas. Y yo así, en un momento dije, ‘¿sabes qué más? Chao’“, expuso.

“Entré, y de repente voy al bar, porque hacía sed en esa noche y me fui a hidratar. Importante hidratarse (…) Y me encuentro con él (Bulnes) y me pongo hablar, súper simpático. Como que yo soy súper irónica y tengo mucho humor negro. Y Felipe, sobre todo con su inteligencia, mucho más. Y nos empezamos a hablar, a molestar un poco“, complementó.

Un mes de wasapeo antes de su primera cita

Sin embargo, la gente llegaba y les interrumpía demasiado, por lo que Carolina de Moras se fue. “Me cayó súper bien y eso“, afirmó. Hasta que, Felipe Bulnes la “llama por teléfono, me escribe. ‘Oye sí, qué rico conocerte’. Y ahí empezamos wasapear por mucho tiempo, por muchas semanas. De repente se desapareció un par de semanas”.

“Y de repente apareció, mucha conversa, mucha conversa. Y yo, ‘¿sabís qué? O nos tomamos un café o nos tomamos una copa de vino, pero yo mis huellas dactilares pretendo que me duren por lo menos un par de años más’“, adicionó.

Por lo que después de un mes de wasapeo sin verse, tuvieron su cita. “Nos juntamos en un restaurante (…) Lo llevé a un sucucho ahí, a lo oscurito al tiro. ¡Ay, me va a matar por esta entrevista! Lo llevé a un restaurante más piola, acá arriba escondido. Y salimos y yo estaba ese día cargada. Y me senté a comer con él y le boté todo“, aseguró.

“Fui la peor compañera del mundo. Él me dijo, ‘que te vaya súper bien’. Sí, fui insoportable. Y me dio otra oportunidad y salió. Y ahora sí que sí y le bajé un poco el perfil. Y salimos y yo dije, ‘ah, este me encanta, me gustó’. Entonces ahí lo obligué que me invitara a mi casa y me invitó. ¿Para qué vamos a perder el tiempo?“, agregó y cerró.