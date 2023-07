“Es súper ofensivo”: Estefanía Galeota se defiende ante acusaciones en “Gran Hermano Chile”

Estefanía Galeota estuvo recientemente en Zona de Estrellas. En el programa de farándula, la exparticipante de Gran Hermano Chile realizó un potente descargo ante las acusaciones y los dichos que han emitido en su contra quienes aún sigue en la casa del reality de Chilevisión.

“Anoche estaba mirando un poco del reality y Lucas Crespo habló 15 minutos sobre mí, sobre un supuesto robo. Que yo había hecho unos huevos, una dobladita, que me había robado comida. Él comenzó la conversación. Dijeron que yo había robado, pero Francisco fue el que le dijo a Lucas“, expuso Estefanía.

Luego agregó: “Resulta que Francisco es el que se roba la comida. Maite menciona que Jorge y Pincoya habían dicho que ‘ya se había ido la rata’, refiriéndose a mí (…) Después Vivi vuelve y dice ‘ya se murió la rata’. Escuchar ese tipo de términos, es super ofensivo verlo desde fuera“.

“Se siente mal evidentemente, Y creo que nadie se merece ese tipo de tratos, porque no están seguros. Ellos no me vieron y si me hubiesen visto quizás me hubiesen encarado en el minuto, pero no lo hicieron“, añadió después.

También negó otras acusaciones

Más adelante, la tercera en ser eliminada de Gran Hermano Chile tras 21 días en la casa en Argentina, insistió sus molestias por “el hecho de que yo ya esté fuera de la casa y sigan hablando de este tipo de tema, como el tema de la comida (…) Siento que me pinchaban más que el resto, pero nunca comí más que el resto“.

“En el caso de Lucas y el robo, y lo que pasó con Francisco, espero que cuando salgan me den una disculpa. Porque la verdad es que yo no fui la responsable“, complementó.

Por último, en la ocasión Estefanía Galeota también negó haber dejado una toalla higiénica tirada en la casa. Y también aseguró no haber sido ella quien dejó una rasuradora abandonada. Para, posteriormente, además destacar que siempre se preocupó de hacer su cama y del aseo del hogar.