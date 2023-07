“Nos han llegado hasta amenazas de muerte”: habla el pololo de Maite Phillips de “Gran Hermano”

Recientemente, Tomás Salamé habló en Zona de Estrellas. ¿Y quién es él? Es el pololo de Maite Phillips, una de las participantes más controversiales de Gran Hermano Chile, y que actualmente es una de las favoritas para convertirse en la próxima eliminada del reality de Chilevisión.

Esto último, debido a los desencuentros y frases hostiles que ha realizado hacia otras participantes. “Lamentablemente, la han mostrado como una especie de villana… Al principio era la favorita, haciendo las compras, ordenando todo muy bien“, dijo su pololo Tomás Salamé al respecto.

“Y lamentablemente con estos pequeños encuentros que se tienen en casa agarran vuelo por redes sociales y ya sabemos cómo es la cosa“, añadió.

Tras ello, al ser consultado por el panel de Zona de Estrellas si cree que su pareja es la villana del reality, Tomás disintió. “No he visto todas las imágenes, pero dentro de la casa no se sentía eso (…) Las imágenes se manipulan, se cortan, te pinchan cuando quieren, donde quieren. Y el resto de las cámaras no se muestran“, sostuvo.

El riesgo de que Maite sea eliminada

Más adelante, Tomás Salamé al hecho de su pareja, Maite Phillips sea una de las favoritas para convertirse en la próxima eliminada. “Al principio, cuando quedó en placa, definitivamente por el odio que está llegando en redes sociales. Es terrible. Y finalmente lo que se ha dado estas dos últimas noches, creo que se podría dar vuelta la situación“, sostuvo.

Y finalmente, el pololo de Maite Phillips, expuso que “nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram: ‘La esperamos cuando este afuera’“.

Vale recordar, que Maite Phillips en más de una ocasión ha sido hostil con Coni Capelli y Trini Cerda. De hecho, sobre esta última, una vez manifestó que “como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo. Pero no me cae mal“.

“La Trini no la soporto, pero no me cae mal. Ayer cuando me respondió, usé todo lo que estaba dentro de mi poder para no ponerle un combo en el hocico y no mandarla a la mierda“, adicionó entonces.