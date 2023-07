“Me escriben de todo el mundo”: Juan Andrés Salfate habla acerca de su experiencia como tarotista

Durante este último tiempo, Juan Andrés Salfate ha hecho gala de la nueva disciplina que adquirió en sus redes sociales: el tarot. Incluso, en su biografía en Instagram se puede leer lo siguiente: “reserva tu hora para lectura de tarot”. De tal manera que hizo de la adivinanza a través de cartas un oficio más en su vida.

Acerca de esta disciplina que adquirió, el también crítico de cine y publicista habló con Página 7, donde señaló que “lo hago de vez en cuando, abro lecturas de cartas para la gente y ahí me escriben de todo el mundo. Incluso políticos españoles, de partidos importantes“.

Luego, agregó: “Lo hago por periodos breves, algunas veces al año. Por falta de tiempo y porque para mí significa un desgaste por la entrega de la información que ahí se genera. Pero es algo que por lo menos las personas con la que he estado genera tremenda satisfacción“.

“No quiero exagerar, pero muchas personas encontraron la decisión final que les cambió su vida. Entonces, desde ese punto, es muy satisfactorio“, añadió después.

Un grupo de psicólogos clínicos le recomendó convertirse en tarotista

Más adelante, Salfate contó cómo fue que llegó al tarot. “Fue por sugerencia de un grupo de terapeutas, de psicólogos clínicos. Luego tomé unos cursos, me gradué con honores y después hice una práctica con más de 100 personas completamente gratis. Posteriormente, lo abrí a un público en general“, expuso.

“Tiene que ver con un lineamiento de carácter más terapéutico. Más que de charlar del futuro, las preguntas tienen que ver sobre cómo regresar o el manejo con los símbolos de las cosas que se le presentan en la actualidad a una persona. Y así darle herramientas para surgir o salir adelante en la toma de decisiones o en las dificultades“, complementó.

Finalmente, sobre su actual momento, Juan Andrés Salfate expresó que es “un agradecer por todo lo que me ha tocado conocer, entender, saber y vivir. Todo lo que alguna vez me sirvió o me parece que a otras personas les puede servir e interesar, lo comparto, a eso me dedico“.