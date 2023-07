“Pudo haber estallado”: Patricia Maldonado confiesa su mayor temor durante su accidente en auto

Patricia Maldonado fue una de las famosas invitadas al episodio de Podemos Hablar que se transmitirá en la noche de este viernes 14 de julio. En la ocasión, la conductora de Las Indomables y también panelista de Tal Cual, se refirió al accidente vehicular que sufrió, el que le provocó lesiones en su cuerpo y rostro.

En el programa de Chilevisión conducido por Jean Philippe Cretton, Paty Maldonado contó que ese día “me levanté a las 5 a.m., porque yo tengo que tomar la carretera en la ruta 68, temprano, para poder irme a TV+ (donde hoy trabaja). Porque si no, no llego a la hora“.

Luego, agregó: “Me bañé, me maquillé, tomé una tacita de café con leche, tome mi vehículo y tomo la carretera. Y yo tengo muy clara la película, porque venía ensayando mi monólogo-diálogo. Cuando de repente no me preguntes qué pasó, el vehículo pierde el control. Porque había agua en la carretera, había charcos de agua, pero no era tema“.

“Lo que sí era tema, era la neblina, que tampoco en ese momento para mí era tan espesa“, añadió.

Agradeció no haber estado con su esposo

Tras ello, Patricia Maldonado explicó por qué no andaba con su esposo al momento del accidente. “Generalmente, andamos los dos, él me lleva y él me trae. Pero en este último periodo peleamos mucho. Yo agradezco que no estuviera Jorge, uno de los dos se mata. Y tengo la impresión de que Jorge habría sido el perjudicado”, indicó.

Y más adelante, la panelista de Tal Cual relató el momento exacto del incidente. “El vehículo se estrella contra la barrera, esas que separan las vías. Y de ahí, yo no sabía qué pasaba. El vehículo iba cayendo, y yo me afirmaba al volante, eso no lo solté jamás. No lo pude controlar“, afirmó.

“Como que el vehículo se paró en los dos neumáticos, y se pegó la primera vuelta, y la segunda, hasta llegar a 8. Cuando yo iba cayendo, y cae el Jeep, y me quedo con los asientos encima. Amarrada al cinturón, porque el asiento se vino completo para acá. Yo quedé abajo de la guantera, con la ventana aquí“, complementó.

Temió que el vehículo estallara

Posteriormente, la conductora de Las Indomables expuso cuál su mayor temor. “¿Cuál era mi susto? Yo necesitaba encontrar el cinturón para sacarme. Porque yo tenía miedo de que explotara el Jeep. Porque sentí en varias vueltas que el Jeep como que raspaba el suelo y se daba vuelta. Pudo haberse prendido, pudo haber estallado“, sostuvo.

Y más tarde, expuso a quién fue la primera persona que llamó cuando todavía estaba dentro de su automóvil. “Me solté. Por donde salgo, no puedo salir por la ventana, era muy estrecha. Pero al mismo tiempo, yo me di el trabajo en ese minuto, de tomar la cartera que cayó junto conmigo, y de llamar a la Argandoña“, reveló.

Después de ser rescatada por bomberos y llevada a un centro médico, la cantante y conductora televisiva estuvo varios días en recuperación, en los que se “sentía indefensa, inválida, me sentía dependiente. Y si hay algo que me molesta en la vida, es tener que depender“.

Finalmente, Patricia Maldonado expresó que pasó “varias noches en vela. Pero mira, todo esto a mí no me hace nada, yo aguanto el dolor. Y todo por una razón, porque hoy día puedo ver el sol, la lluvia. Estoy viva, entonces, dentro de todo soy una agradecida“.