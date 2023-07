“Peleé dos veces”: Sebastián Ramírez dio inéditos detalles de su paso por ex penitenciaría

En la noche de este jueves, Sebastián “Tatán” Ramírez hizo su debut en Gran Hermano Chile, donde estará durante una semana. El exparticipante de realities como Pareja Perfecta, Doble Tentación y Resistiré, compartió especialmente con la “Familia Los Lulos”, y habló mucho tiempo con Constanza Capelli.

De hecho, en conversación con la Coni se puso al día sobre el reciente conflicto de esta última con Francisca Maira. Una instancia, en la que Tatán Ramírez le aseguró a la joven de 27 años que podía contar con él y su apoyo. De hecho, fue a Constanza a quien le contó detalles inéditos sobre su estadía en la ex Penitenciaría de Santiago en el año del 2022.

“Yo caí preso, estuve 61 días en la Peni”

Todo partió cuando Coni le preguntó si andaba en auto. “Es que lo vendí po hueón. Yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni’. Por estado de ebriedad, en conducción. No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solamente que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón. No los presentó”, respondió Tatán Ramírez.

“No era verdadero amigo, un hueón conocido. No los presentó. Y me martillaron, 61 días. El hueón no presentó nunca los papeles en la fecha (…) Antes de entrar me mandé el manso reality. Fue en abril del año pasado. ¿Entonces qué hice? Vendí el auto. Ahora ando a pata“, añadió.

Y finalmente, Sebastián Ramírez señaló, sobre su estadía en la ex Penitenciaría de Santiago, que fue “brígido, menos mal había unos hueones… Peleé dos veces, pero pu** no es nada con lo que me podría haber pasado“.

Lo que previamente dijo de su paso en la “ex Peni”

Anteriormente, a través de su stories en Instagram, habló acerca de su paso en la “ex Peni”. En esa ocasión, Sebastián Ramírez expuso que “me traje como 20 chinches de la Penitenciaría, compadre. Estamos con el pelo corto“.

“No me hicieron lavar ningún plato, ni uno. Me ofrecí para lavar los platos y los cabros me dijeron que no. Me trataron bien, me hice amigo de todos los hueones, tengo todas las manos“, adicionó en otra publicación.