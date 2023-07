“No entiende que no es no”: Denuncia masiva por acoso sexual de Fran a compañero de Gran Hermano

Una y otra vez Fran Maira intenta que Lucas Crespo le dé un beso. A la buena o a la mala incluso, subiéndose sobre él en su cama o intentando que la toque más de la cuenta en Gran Hermano.

Es que la rubia, desde el día uno, puso sus ojos en el tiktokero, con quien si bien logró tener algo de cercanía, compartiendo besos y abrazos, luego mutó al odio cuando él no quiso seguir con el romance.

De hecho, tras una de las fiestas se le vio en un extraño coqueteo con Coni, archienemiga de la blonda, lo que generó una tensión que escaló en un intento de renuncia del joven al programa.

“Queríamos saber, ¿qué se siente pasar de un Ferrari por un Twingo?”, fue parte de lo que le lanzó la voluptuosa chica, a lo que él contestó que “la verdad jamás tuve un Ferrari, a lo más pude pasear con él en algunas oportunidades. Fue prestado, tal vez… Y de ahí en adelante decidí que era mucho más saludable y cómodo andar a pie o en bicicleta”, desatando la furia de ella.

Fran y el acoso a Lucas en Gran Hermano

Así, la rubia no perdonó. Y lo encaró con todo hace algunos días, más luego de que Lucas comenzara, inexplicablemente, a mostrar interés por Vivi.

“Solo te voy a decir que pensé que eras un hue… diferente. Eres un hue… no sé, te encuentro raro. No me interesa. Te pasaste de los límites y faltaste el respeto. A mí me tratas como las hue… en mi cara. Se contradice con todo lo que haces, me dejaste en claro cómo eres. Son millones de actitudes que has tenido estas tres semanas”, le reclamó.

Sin embargo, pese a esa pelea, y luego de que limaran asperezas y él decidiera continuar en el reality, Fran arremetió con todo sobre él.

A tal punto que, pese a que ya se había besado varias veces con Vivi, ha intentado constantemente que Lucas vuelva a tener algo con ella.

.@chilevision oiga' producción qué onda con aceptar esto? Es acoso reiterado (casi abuso), la mina no ha parado de hostigar a Lucas cuando ya le dijo que no. Este comportamiento es inaceptable, FRANCISCA DEBE SER EXPULSADA#GranHermanoChile#GranhermanoCHVpic.twitter.com/cwi4NM1rJb — Shani~ˢᵉᵛᵉⁿ🇨🇱 (@ShaniLalala) July 14, 2023

La fran acaba de admitir en vivo que miró a Lucas en la ducha y cuando se cambiaba sabiendo que estaba mal. Lucas mostró su incomodidad y ADEMÁS le dijo que no lo tocara por 1648273 vez. Cuando van a sancionar a esta acosadora sexual? @Lafrangh @MichaelRoldan #GranHermanoCHV pic.twitter.com/nMVVIlUUTX — coralito (@ssunflower_c) July 14, 2023

"Si llego con un regalo gigante ¿No me darías un beso?" -Fran "Te lo agradecería cordialmente" -Lucas #GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/drs3PJoT5f — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 14, 2023

"¿Por qué me tocas? Esa wea es perversión, no hay lugar" -Lucas a Fran#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/K1WFo0U6sg — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 14, 2023

De hecho, ha sido tanto el cargoseo, que en el cibermundo se hartaron de esto y empezaron una campaña de denuncia por acoso en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Tutorial de cómo hacer una denuncia en el CNTV en contra de Francisca Maira y su participación en GH, abro hilo: #GranHermanoCHV pic.twitter.com/qzPp5ItSXS — Camila Huerta👸🏼 (@camilamhr) July 14, 2023

Listo, voto por la Fran porque ya no soporto y me incómoda demasiado el ver el nivel acoso y bullying que está haciendo esta mujer en el programa FRAN AL 3331#GranhermanoCHV pic.twitter.com/kzw8aDHv15 — 𝙇𝙚𝙨𝙠𝙖 🌻 (@Leskaregui) July 14, 2023

Jamás había hecho una hueá así pero ya me aburrió Fran y su constante acoso/violencia. Entiendo que sea TV pero creo que hay límites. Una cosa son los conflictos pero muy distinto es trasgredir el espacio físico e intimo de otras personas. Los invito a denunciar #GranHermanoCHV pic.twitter.com/PzeoPMkO2Z — Edison (@ToloEdison) July 14, 2023

#GranhermanoCHV La Fran no entiende que No es No; Lucas intenta ser caballero y no hacerla sentir mal pero de verdad parece una persona que no entiende, es poco honesta y acosadora. Si la situación fuera al revés ya lo habrían sacado. Han permitido bullyng, ahora acoso? pic.twitter.com/Vy803GwpzW — Angélica Fonseca (@Anglica18079030) July 14, 2023

De esta forma, Twitter arde fuera de Gran Hermano tanto como Fran dentro de la casa con Lucas, generando incómodos momentos que están haciendo que varios pidan que la expulsen del programa.