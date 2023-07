¿Renunció? Participante de Gran Hermano pidió la “retirada voluntaria” del reality tras fuerte pelea

Una decisión inesperada. Un participante de Gran Hermano optó por decir adiós, impactando a todo el panel del espacio satélite Espiando la Casa.

Es que Lucas, uno de los concursantes más polémicos, llamativos y catalogado como uno de los “zorrones” del lugar, tomó una determinación impactante.

Esto porque acudió al confesionario y le pidió al Big Brother dejar el reality de CHV. “Me gustaría hacer la retirada voluntaria”, dijo el influencer.

Luego, el joven señaló que “yo soy una persona que está acostumbrado a tener el control de todo en su vida… y acá no se puede”.

Lucas y su adiós a Gran Hermano

Sin embargo, esta no sería la única razón. Esto debido a que además en el estelar mostraron una fuerte pelea con Fran, con quien tuvo un breve romance.

De hecho, ambos se enfrentaron luego de un comentario de la rubia en la piscina, donde lo acusó de cambiar a “un Ferrari por un Twingo” debido a que a Lucas se le vio en un supuesto coqueteo con Coni.

“Pensé que era un weón diferente, te encuentro raro… son millones de actitudes que me has dejado a mí como que yo estoy mal… me decepcionaste tú, como persona”, le lanzó la blonda.

Y Lucas expresó, en el confesionario, que ya estaba viviendo “situaciones en las que me vi vulnerable” y que el conflicto con Fran lo llevó a pensar que “ya es momento de tomar una decisión de retirarme”.

Sin embargo, ¿se irá definitivamente? Lo cierto es que en el mismo programa indicaron que el tiktokero tendrá al menos 24 horas para pensarlo, y decidir definitivamente si deja Gran Hermano o no. ¿Qué pasará?