“Entiendo lo que vive”: Arturo Longton afirma que se siente identificado con Lucas Crespo

Arturo Longton tiene en Gran Hermano Chile un rol distinto al que estaba acostumbrado. Y es que, en vez de ser él uno de los participantes del reality, ahora es uno de los comentaristas de este reality de Chilevisión. Un programa de telerrealidad en el cual ya encontró al integrante de la casa con quien se siente más identificado.

Y precisamente, acerca de quién es el participante con el que más se siente reflejado, el ex integrante de La Granja sorprendió al revelar quién es. “Para mí es más fácil opinar de los personajes con los cuales me identifico. Lucas es uno y entiendo lo que vive“, afirmó en conversación con Página 7.

Luego, agregó: “Yo pensé que a Lucas le iba a gustar Constanza, fue lo primero que pensé. Quizá yo me proyecté en él (…) Me hubiera gustado esa pareja. Porque la Fran no es del perfil de Lucas, es como de fiesta, pero no es la onda de él. Constanza se asemeja más. Si se da, bacán, harían bonita pareja“.

Todo esto, en una instancia, en la que Arturo Longton también definió a Coni como la chica más linda que ha visto en un reality show chileno.

Le gustaría ver a un exparticipante de reality en Gran Hermano

Más adelante, al ser consultado sobre cuáles ex participantes de reality sumaría a Gran Hermano, Longton contestó: “Hay varios (…) Compartí con buenos personajes como el Chispa, (Sebastián) Ramírez, Joche, Pastorino, Gonzalo Egas. Pero algunos están en una parada distinta en su vida y no sé si entrarían ahora. Porque estamos todos más viejos“.

“Cualquier nombre que sea conocido, va a ser un aporte al programa, de eso estoy seguro. Le pondría salsa, porque ellos están muy compuestos, no están viviendo la experiencia, pendientes de las cámaras. No son como ‘La Leyenda’ que se le olvidaban las cámaras“, añadió después.

Finalmente, acerca de su aporte en el panel que comenta Gran Hermano, Arturo Longton señaló que “el único que ha vivido lo que estar en un reality soy yo. Sé lo que sienten los participantes y me doy cuenta de que la gente muchas veces juzga situaciones, en donde están equivocados, porque no tienen idea lo que es estar encerrado. Es una locura“.