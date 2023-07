En la última noche de Gran Hermano Chile, se vivieron un montón de emociones. Esto luego de que se realizara una dinámica en la que los integrantes confesaron sus distintos secretos. Un instante, en el que tanto Constanza Capelli como Lucas Crespo se llenaron de aplausos y de muestras de apoyo de sus compañeros tras revelar duras historias.

Y es que, primero, Constanza Capelli desclasificó la vez que decidió abortar un embarazo, a raíz de que se encontraba en una relación tóxica. “Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño“, comentó la joven 27 años acerca de ese episodio de su vida.

Posteriormente, vino Lucas Crespo con una confesión similar, sobre cuando embarazó a una pareja en su adolescencia y ella abortó. “Es en base a lo que dijo la Coni, que igual lo encuentro brígido y por eso se me ocurrió decirlo (…) Yo nunca me he atrevido a decírselo a nadie. Se lo dije a una polola una vez cuando chico y me arrepentí. No se lo he dicho a ningún amigo ni a nadie de mi familia“, dijo al comienzo.

“Y creo que explica muchas cosas y muchas relaciones cómo me he comportado tal vez has ta el día de hoy. Yo a los 15 años más o menos, en vacaciones tuve un amor de verano y embaracé a una cabra chica. Teníamos los dos 15-16. Yo no sabía, y en Santiago me dijo por Facebook en ese tiempo que estaba embarazada y que lo iba a abortar“, añadió.

“La ayudé a abortar”

Más adelante, Lucas profundizó acerca de este complejo momento que vivió cuando tenía 15 años. “Yo me hice el hueón. A mí me tuvieron a los 17 años y en vez de querer tenerla yo la ayudé con el aborto. Empecé a robarle plata a mis papás y a mis tíos en los almuerzos familiares para que abortara y abortó. Me sentí un hijo de puta“, sostuvo.

Luego, el tiktoker agregó: “Toda mi vida me he sentido un hijo de puta. Porque a mí me tuvieron a los 17 años y me sacaron adelante perfecto. Y yo me acobardé como una puta y la ayudé a abortar, que obviamente era su decisión como dices tú“.

“Desde ahí que cada vez que me gusta alguien me alejo porque soy un hijo de puta. Y siempre me he alejado y he tratado como el culo a todas las pololas que he tenido. Siempre me autosaboteo, cada vez que me empieza a gustar alguien. Desde los 16 años, polola que he tenido, me encante o no, la cago“, complementó después.

Finalmente, Lucas Crespo se dirigió a su exparejas y declaró: “Sé que tal vez no es mi culpa, era niño. Pero pedirle perdón a la gente con la que he estado, porque ellas no se merecen estar conmigo tal vez. Quería pedirle perdón a las chicas que pasé a llevar alguna vez“.