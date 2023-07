“Se fue llorando a mi casa”: Claudia Conserva revela la reacción de Fran tras recibir críticas en redes sociales

En el último episodio de Claudia Conversa, Fran Conserva protagonizó un nuevo momento controversial. Este luego, de que su hermana, la conductora del programa, la acusara de comportarse de manera hostil, para luego afirma que este se debe a las críticas que ha recibido por su conducta en redes sociales.

“Anda agresiva la Fran“, comentó Claudia Conserva. Tras lo que, Fran Conserva, enseguida, le interrumpió al sostener que “no ando agresiva, lo que pasa es que tú agotas“.

Tras ello, Claudia explicó por su hermana anda así. “Le escribieron ene en redes sociales, la hicieron bolsa. Porque el día del cumpleaños del Pollo se puso a barrer, porque estaba lleno de cositas. Le decían: ‘Qué mala educación, qué feo que se ponga a barrer en pleno programa’ (…) Y anoche se fue llorando a mi casa… Diles po, respóndele a la gente“, aseguró.

El descargo de Fran Conserva

Ante esto, Fran Conserva se dirigió a quienes le han criticado por las redes sociales. “¿Claudia, tú crees que yo tomo en cuenta a una señora, que ahora se esté fijando si barrí o no barrí? Perdón, yo no tenía visita, estábamos todos los que trabajamos acá. Si la señora se siente visita, y le molesta eso, que cambie de canal, porque no está invitada”, afirmó.

“Perdón, que una persona venga a mi casa, y diga que le molesta, que cambie de canal. Váyase a otra casa televisiva, porque en este casa televisiva barremos, porque tenemos un perrito que se podía comer el papel“, añadió después.

Finalmente, sobre esta polémica (siempre en tono humorístico), Fran Conserva expresó: “Quise ayudar, porque la persona que nos ayuda con el aseo no tiene por qué estar barriendo, porque a esta pelotuda (su hermana) se le ocurrió tirar confeti. Jamás tiraría confeti en un cumpleaños”.