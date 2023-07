“Me dio un poco de pena”: Arturo Longton se refiere al ingreso del perro Bigote a “Gran Hermano”

El pasado lunes 10 de julio, las expectativas en la casa de Gran Hermano Chile estaban por las nubes. Esto, debido a que se había anunciado que un nuevo integrante se iba a sumar al reality. Y a pesar de que varios habrán pensado en un nuevo competidor, la realidad es que el que ingresó fue un simpático perro llamado Bigote.

Este can de 11 meses, vivió durante tres meses en las calles de Argentina, tiempo tras el cual fue rescatado y llevado a un refugio. Fue desde este lugar que la producción del programa de telerrealidad de Chilevisión lo adoptó, para así convertirlo en el nuevo protagonista de Gran Hermano Chile, donde rápidamente se ganó el cariño de los participantes.

Junto con las instrucciones acerca de su cuidado, posteriormente se dio a conocer que este can tiene todas sus vacunas al día y que se espera que tras el reality se vaya a vivir con algún integrante del programa. Algo que ocurrió en Gran Hermano Argentina, donde dos perros encontraron un nuevo hogar tras su participación en el reality.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Arturo Longton opinó acerca del ingreso del perro

Uno de los panelistas de este programa de CHV que se refirió al ingreso de Bigote, fue Arturo Longton. “Me encantó que haya entrado el perro. Aparte, es súper tierno, es súper bonito. Me gusta porque le da un toque distinto a la casa. Los perros siempre entregan amor. Yo no soy animalista, pero amo a los perros. Entonces, nada po, feliz”, comentó.

“Me dio un poco de pena sí el perro al comienzo. Porque estaba un poco nervioso. Al ver a tanta gente, obviamente se estresó. Pero de a poco va a ir agarrando confianza. Ahora estoy viendo en pantalla que ya está entrando a la casa y todo. Pero bien. Aparte es muy lindo, muy tierno“, añadió después.

Estos comentarios los hizo Arturo Longton en un video que fue subido a las redes sociales de Gran Hermano Chile. Sin embargo, minutos después de su publicación, el exchico reality no pudo ocultar su descontento con esta grabación. “Me veo hinchado y sin cuello, gracias. Avísame cuando quieras grabar de nuevo, yo feliz“, posteó.