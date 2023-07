Britney Spears habla tras agresión de guardia de jugador de la NBA: “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí”

La cantante estadounidense Britney Spears se refirió a la agresión que sufrió por parte de un guardia de seguridad del jugador de NBA, Victor Wembanyama, en un restaurante en Las Vegas, Estados Unidos.

Según lo recogido por el medio TMZ, el altercado se registró el pasado miércoles 5, cuando la cantante estadounidense se aproximó a la estrella del basquetbol para pedirle una selfie.

A varias horas de darse a conocer esta agresión, Britney Spears se refirió a este hecho a través de su cuenta de Instagram y expuso: “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparado para lo que me pasó”.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy fuerte, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, relató la estrella del pop.

“Casi me derriba”

En esa línea, la intérprete de Toxic expuso: “Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que ‘lo agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad luego me dio la espalda en la cara, sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y me quita las gafas de la cara”.

“Estoy rodeado de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche, estaba rodeada por un grupo de al menos 20 fanáticos. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos”, sumó a la historia la artista.

Bajo ese contexto, Britney Spears escribió: “Esta historia es supervergonzosa de compartir con el mundo, pero ya es público. Sin embargo, creo que es importante compartirla e instar a la gente pública a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto”.

“La violencia física está muy presente en este mundo. A menudo a puerta cerrada. ¡Estoy con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes! Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan.

“Tampoco aprecio ni creo que esto sea cosa de risa. Ver al jugador sonreír y reír fue cruel y desmoralizador con la situación que se vivió”, cerró la diva del pop.