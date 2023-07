“¡Que digan dónde están!”: El Rumpy realiza potente descargo por 50 años del golpe de Estado

A raíz de diferentes declaraciones de personeros de la política chilena, la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos días. Y uno que se quiso sumar a esta discusión fue Roberto Artiagoitia, más conocido como El Rumpy, quien realizó una serie de descargos a través de Twitter.

“La mesa común no necesita un relato pomposo y unitario, ese nunca más parte con los milicos diciendo donde están los cuerpos de l@s detenid@s desaparecid@s… La cobardía y los pactos de silencio de los militares son una vergüenza para nuestro futuro“, escribió primero el locutor de radio Corazón en un tuit.

Luego, en otra publicación en Twitter, El Rumpy señaló que “para la conmemoración de los 50 años, las víctimas no esperan palabras ni reflexiones de un escritor, se necesitan hechos, gestos de grandeza de los militares… ¡Entreguen los cuerpos de las víctimas!“.

Y por último, el locutor radial sostuvo que “no hay una conmemoración en común posible mientras no digan dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. No hay relato que sustente esa junta. Ni en 50 años, nunca. Si esa era la idea, entúbatela“.

La mesa común no necesita un relato pomposo y unitario, ese nunca más parte con los milicos diciendo donde están los cuerpos de l@s detenid@s desaparecid@s..

la cobardía y los pactos de silencio de los militares son una vergüenza para nuestro futuro. — Roberto Artiagoitia (@Rumpy1000) July 6, 2023

Para la conmemoración de los 50 años,las víctimas no esperan palabras ni reflexiones de un escritor, se necesitan hechos, gestos de grandeza de los militares..

Entreguen los cuerpos de las víctimas!! — Roberto Artiagoitia (@Rumpy1000) July 6, 2023

No hay una conmemoración en común posible mientras no digan dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

No hay relato que sustente esa junta ..

Ni en 50 años, nunca.

Si esa era la idea, entúbatela. — Roberto Artiagoitia (@Rumpy1000) July 5, 2023

“Lo que hace falta son gestos”

Más adelante, ADN se contactó con Roberto Artiagoitia, para que profundizara en este desahogo que llevó a cabo a través de sus redes sociales acerca del debate en torno a los 50 años del golpe de Estado. Así, el locutor radial insistió en la importancia de saber dónde están los cuerpos de las víctimas de la dictadura cívico militar.

“Creo que en un mundo lleno de eslóganes, de frasecitas, de marqueteo… En el hoy, en cosas con víctimas, con desaparecidos, lo que hace falta son gestos. No es una frasecita bonita, ni una mesita decorada. ¡Son gestos! Y los gestos lo tienen que tener los milicos, que digan dónde están. Eso de entrada“, dijo El Rumpy al comienzo.

Enseguida, prosiguió: “Porque eso es reconocer una política de exterminio avalada por el Estado. Es mucho más. Imagínate las víctimas, ¿cómo no van a tener el derecho a tener un lugar donde estén sus deudos? Es que, ¡no puede ser! No es posible si no están. ¡Que digan dónde están!“.

“Y de ahí juntémonos. De ahí nos sentamos, ahí hablamos. No lo digo como víctima, yo no soy víctima. Lo digo porque es un mínimo. ¿Si no qué? ¿Cómo?“, añadió finalmente.