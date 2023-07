Hace unas horas, Anuel AA subió una fotografía junto a su hija, sin saber que poco después la mamá de ella lo iba a funar por episodios de violencia durante su relación. Y es que, su expareja, Yailin La Más Viral, lo acusó por violencia intrafamiliar, luego de que él se enfrascara en una discusión con un amigo de ella.

Todo partió cuando Tekashi69, lo criticó duramente por subir una fotografía de la hija que tienen en común con Yailin. “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista“, le escribió.

Ante lo que el cantante puertorriqueño respondió inmediatamente, al decirle: “Aléjate de mi hija. Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos, por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado“.

Lo funó la mamá de su hija

Sin embargo, lo peor para Anuel AA estaba por venir. Y es que la rapera dominicana Yailin La Más Viral lo funó por violencia intrafamiliar. “Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo Ema (Anuel) que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana“, expuso en una storie.

Luego, en otra publicación, la dominicana señaló: “Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Necesito dinero para la renta. Para pampers para la niña. Para la leche. Para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas… Me dejaste sin nada”.

Finalmente, dirigiéndose a Anuel AA, Yailin La Más Viral señaló: “Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, ¡cuando tú quieras subimos todo! Para que se muera el diablo cuatro veces“.