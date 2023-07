“La calle es así, peligrosa”: Standly realiza potente descargo tras recibir críticas por sacarse foto con armas

Semanas después de que cantantes del género urbano causaran revuelo por sus fotografías con armas, hace unas horas, Standly protagonizó una nueva polémica en las redes sociales, luego de lucir fusiles en una storie en su Instagram. Y ante las críticas, el intérprete de Marisola decidió defenderse con un potente descargo.

“Lo que sigue es trap. Para todos los míos que venimos de cero“, fue lo que escribió Standly al momento de subir una storie en la que aparece con dos presuntas armas de fuego, múltiples frascos de psicofármacos, joyas, varios pares de zapatillas y sus premios en YouTube.

Frente a esta publicación, prontamente aparecieron internautas quienes interpelaron a este cantante del género por posar con un arma. Y es que, además de que el propio Standly es bastante joven, ya que tiene solo 20 años, sus seguidores y seguidoras también suelen tener su misma edad, o incluso, mucho menos.

“Ustedes no saben la realidad de la vida”

No obstante, en vez de quedarse callado, el autor de Pegate decidió defenderse con un potente descargo a través de su cuenta en Instagram. “La gente que me critica que las armas y que las drogas. Ustedes no saben la realidad de la vida entonces. La calle es así, peligrosa, y de ese mundo yo salí cantando“, afirmó.

“Gracias a Dios seguiré cantando para motivar a esa gente que viene de cero, ellos sí saben lo que pasa realmente“, añadió después.

Finalmente, Standly señaló que “yo solo canto, inspiración para los míos, de 0. También pueden salir del infierno en el que se vive en la calle. Yo no les digo dróguense o disparen, ¿o sí? Pónganse víos, antichoros cu******“.

Vale recordar, que previamente, en abril del 2023, el mismo Standly había protagonizado una polémica similar, al aparecer con un arma en un video. Un hecho del que se disculpó posteriormente, además de manifestar que “siempre ven lo malo del género”.