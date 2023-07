“Es un maleducado, sobre todo con las minas.”: Pamela Díaz desclasifica intensa pelea con el “Negro” Piñera

En el programa Algo que decir, en YouTube, Joaquín Méndez, Rodrigo Gallina Avilés y Pamela Díaz hablaron acerca de las mejores o más recordables fiestas que han tenido. Un instante, en el que de manera imprevista, la Fiera reveló lo mal que se lleva con Miguel “Negro” Piñera Echeñique.

Todo partió cuando el trío recordó la época de gloria de la bohemia en Barrio Suecia, en la comuna de Providencia. Un conocido sector de la región Metropolitana, en el que el local Entrenegros gozaba de gran popularidad y éxito, en plena década de los 90.

Y este pub perteneció a la sociedad que conformaban Miguel Piñera y Miguelo. La que tuvo su mejor momento, en el mismo instante en el que el hermano menor del expresidente Sebastián Piñera, era considerado como “El rey de la noche”.

La Fiera por Negro Piñera: “Guácala… Qué asco”

“¿Alguna vez conociste al Negro Piñera en ese tiempo?“, le preguntó Gallina a la Fiera, para aprovechar que en ese tiempo, ella, a su vez, se encontraba en el comienzo de su exitosa carrera televisiva. “Sí, cuando andaba con Carla Ochoa. En esa época. Yo tenía 17 años“, respondió Pamela Díaz, de manera bastante cortante.

A lo que enseguida, el exchico Yingo lanzó una broma que no cayó bien en la conductora de Sin editar. “¿Podríamos decir que tu profesor de la vida es Negro Piñera?“, le consultó a la Fiera. Y la reacción de Pamela Díaz, además de ser honesta y directa, no pudo representar más claramente el que desagrado que le provoca el hermano del expresidente.

“No, guácala… Qué asco“, contestó la Fiera. Y finalmente, Pamela Díaz argumentó por qué le cae tan mal el Negro Piñera: “Él no me gusta, me cae pésimo (…) Tuve una discusión bastante fuerte con él, es un maleducado, sobre todo con las minas. Entonces no me gusta“.